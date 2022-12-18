Заместитель прокурора ЯНАО возглавит прокуратуру Магаданской области

Заместитель прокурора ЯНАО Дмитрий Разуваев возглавит прокуратуру Магаданской области
Заместитель прокурора ЯНАО Дмитрий Разуваев получил повышение и теперь возглавит прокуратуру Магаданской области. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.
«Указ президента Российской Федерации о назначении на должность в органах прокуратуры Российской Федерации. Назначить на 5-летний срок: Разуваева Дмитрия Петровича — прокурором Магаданской области», — говорится в документе. Указ вступает в силу 19 декабря 2022 года.
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