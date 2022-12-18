18 декабря 2022
17 декабря 2022

Заместитель прокурора ЯНАО возглавит прокуратуру Магаданской области

Перестановки в прокуратуре ЯНАО: заместитель прокурора получит повышение в Магаданской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Заместитель прокурора ЯНАО Дмитрий Разуваев возглавит прокуратуру Магаданской области Фото:

Заместитель прокурора ЯНАО Дмитрий Разуваев получил повышение и теперь возглавит прокуратуру Магаданской области. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

«Указ президента Российской Федерации о назначении на должность в органах прокуратуры Российской Федерации. Назначить на 5-летний срок: Разуваева Дмитрия Петровича — прокурором Магаданской области», — говорится в документе. Указ вступает в силу 19 декабря 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин наградил рабочего из ЯНАО. Президент России объявил благодарность слесарю из Надыма.

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Заместитель прокурора ЯНАО Дмитрий Разуваев получил повышение и теперь возглавит прокуратуру Магаданской области. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации. «Указ президента Российской Федерации о назначении на должность в органах прокуратуры Российской Федерации. Назначить на 5-летний срок: Разуваева Дмитрия Петровича — прокурором Магаданской области», — говорится в документе. Указ вступает в силу 19 декабря 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин наградил рабочего из ЯНАО. Президент России объявил благодарность слесарю из Надыма.
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© Служба новостей «URA.RU»
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