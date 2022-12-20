20 декабря 2022

Курганские власти озвучили причину массовых эвакуаций детсадов и торговых центров

Силовики в Кургане проверили объекты, которые якобы были заминированы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике. Курган, документы, чиновники, совещание, обсуждение, рука, бумаги, политика, решение, собрание, депутаты, рассмотрение
Власти раскрыли причину массовой эвакуации учреждений соцферы Фото:

Представители власти города Кургана раскрыли причину массовой эвакуации сотрудников учреждения социальной сферы, а также регионального управления по физической культуре и департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«В СМИ и социальных сетях распространяется информация об эвакуации сотрудников учреждений соцсферы, включая детсады, библиотеки, музеи, учреждений сферы торговли и обслуживания города Кургана, региональных ведомств. По информации силовых ведомств, в учреждения поступают звонки о минировании», — указано в посте канала.

Сейчас к работе уже вернулись детские сады, библиотека имени Потанина, областное управление по физической культуре и спорту, а также департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ. Ранее URA.RU писало, что курганских чиновников эвакуировали из здания департамента. Участники происшествий говорят, что слышали о том, что в помещении заложена бомба и нужно немедленно покинуть здания.

Будьте в курсе всех главных новостей Курганской области - читайте канал Курганистан.

Представители власти города Кургана раскрыли причину массовой эвакуации сотрудников учреждения социальной сферы, а также регионального управления по физической культуре и департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «В СМИ и социальных сетях распространяется информация об эвакуации сотрудников учреждений соцсферы, включая детсады, библиотеки, музеи, учреждений сферы торговли и обслуживания города Кургана, региональных ведомств. По информации силовых ведомств, в учреждения поступают звонки о минировании», — указано в посте канала. Сейчас к работе уже вернулись детские сады, библиотека имени Потанина, областное управление по физической культуре и спорту, а также департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ. Ранее URA.RU писало, что курганских чиновников эвакуировали из здания департамента. Участники происшествий говорят, что слышали о том, что в помещении заложена бомба и нужно немедленно покинуть здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...