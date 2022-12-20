Курганские власти озвучили причину массовых эвакуаций детсадов и торговых центров

Силовики в Кургане проверили объекты, которые якобы были заминированы

21 декабря 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Власти раскрыли причину массовой эвакуации учреждений соцферы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители власти города Кургана раскрыли причину массовой эвакуации сотрудников учреждения социальной сферы, а также регионального управления по физической культуре и департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «В СМИ и социальных сетях распространяется информация об эвакуации сотрудников учреждений соцсферы, включая детсады, библиотеки, музеи, учреждений сферы торговли и обслуживания города Кургана, региональных ведомств. По информации силовых ведомств, в учреждения поступают звонки о минировании», — указано в посте канала. Сейчас к работе уже вернулись детские сады, библиотека имени Потанина, областное управление по физической культуре и спорту, а также департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ. Ранее URA.RU писало, что курганских чиновников эвакуировали из здания департамента. Участники происшествий говорят, что слышали о том, что в помещении заложена бомба и нужно немедленно покинуть здания.

Представители власти города Кургана раскрыли причину массовой эвакуации сотрудников учреждения социальной сферы, а также регионального управления по физической культуре и департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «В СМИ и социальных сетях распространяется информация об эвакуации сотрудников учреждений соцсферы, включая детсады, библиотеки, музеи, учреждений сферы торговли и обслуживания города Кургана, региональных ведомств. По информации силовых ведомств, в учреждения поступают звонки о минировании», — указано в посте канала. Сейчас к работе уже вернулись детские сады, библиотека имени Потанина, областное управление по физической культуре и спорту, а также департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ. Ранее URA.RU писало, что курганских чиновников эвакуировали из здания департамента. Участники происшествий говорят, что слышали о том, что в помещении заложена бомба и нужно немедленно покинуть здания.