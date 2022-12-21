21 декабря 2022

В Тюмени почтут память главного поисковика

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, скорбь, похороны, утрата, белые перчатки, память
В Тюмени состоится вечер памяти, посвященный основателю поискового движения Артуру Ольховскому Фото:

Тюменцы почтут память основателя поискового движения в регионе Артура Ольховского. Об этом URA.RU сообщил председатель правления областного поискового центра Ростислав Ольховский.

«Областной поисковый центр подведет итоги прошедшего года. Вспомним особенные моменты из жизни Артура Ольховского», — поделился руководитель областных поисковиков.

Артур Ольховский ушел из жизни в ночь с 22 на 23 декабря 2019 года. Он был пионером поискового движения в Тюменской области, а в 2023 году стал депутатом Тюменской городской думы VI созыва.

Вечер памяти состоится 22 декабря в 18:00. Место проведения — Дворец творчества и спорта «Пионер».

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Тюменцы почтут память основателя поискового движения в регионе Артура Ольховского. Об этом URA.RU сообщил председатель правления областного поискового центра Ростислав Ольховский. «Областной поисковый центр подведет итоги прошедшего года. Вспомним особенные моменты из жизни Артура Ольховского», — поделился руководитель областных поисковиков. Артур Ольховский ушел из жизни в ночь с 22 на 23 декабря 2019 года. Он был пионером поискового движения в Тюменской области, а в 2023 году стал депутатом Тюменской городской думы VI созыва. Вечер памяти состоится 22 декабря в 18:00. Место проведения — Дворец творчества и спорта «Пионер».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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