В Тюмени почтут память главного поисковика

В Тюмени состоится вечер памяти, посвященный основателю поискового движения Артуру Ольховскому
Тюменцы почтут память основателя поискового движения в регионе Артура Ольховского. Об этом URA.RU сообщил председатель правления областного поискового центра Ростислав Ольховский.
«Областной поисковый центр подведет итоги прошедшего года. Вспомним особенные моменты из жизни Артура Ольховского», — поделился руководитель областных поисковиков.
Артур Ольховский ушел из жизни в ночь с 22 на 23 декабря 2019 года. Он был пионером поискового движения в Тюменской области, а в 2023 году стал депутатом Тюменской городской думы VI созыва.
Вечер памяти состоится 22 декабря в 18:00. Место проведения — Дворец творчества и спорта «Пионер».
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