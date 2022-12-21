В Тюмени почтут память главного поисковика

22 декабря 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

В Тюмени состоится вечер памяти, посвященный основателю поискового движения Артуру Ольховскому Фото: Илья Московец © URA.RU Тюменцы почтут память основателя поискового движения в регионе Артура Ольховского. Об этом URA.RU сообщил председатель правления областного поискового центра Ростислав Ольховский. «Областной поисковый центр подведет итоги прошедшего года. Вспомним особенные моменты из жизни Артура Ольховского», — поделился руководитель областных поисковиков. Артур Ольховский ушел из жизни в ночь с 22 на 23 декабря 2019 года. Он был пионером поискового движения в Тюменской области, а в 2023 году стал депутатом Тюменской городской думы VI созыва. Вечер памяти состоится 22 декабря в 18:00. Место проведения — Дворец творчества и спорта «Пионер».

Тюменцы почтут память основателя поискового движения в регионе Артура Ольховского. Об этом URA.RU сообщил председатель правления областного поискового центра Ростислав Ольховский. «Областной поисковый центр подведет итоги прошедшего года. Вспомним особенные моменты из жизни Артура Ольховского», — поделился руководитель областных поисковиков. Артур Ольховский ушел из жизни в ночь с 22 на 23 декабря 2019 года. Он был пионером поискового движения в Тюменской области, а в 2023 году стал депутатом Тюменской городской думы VI созыва. Вечер памяти состоится 22 декабря в 18:00. Место проведения — Дворец творчества и спорта «Пионер».