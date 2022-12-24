Жительница Тобольска совершила преступление, чтобы рассчитаться с долгами

Подозреваемой грозит до 5 лет тюремного заключения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тобольске в отделение полиции обратилась местная жительница с заявлением о краже 64 тысяч рублей. Личность подозреваемой в совершении преступления была установлена. Женщине грозит до 5 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

«Жительница Тобольска знала, что у коллеги в сумочке лежит значительная сумма денег. Когда заявительница вышла из кабинета, подозреваемая достала из чужой сумки купюры и позже вечером потратила их на погашение долговых обязательств», — рассказали в ведомстве .

Там же добавили, что подозреваемая была задержана. Женщина свою вину признала. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Тюменской области получил срок за массовую кражу коров. Животные были на вольном выпасе, заходили на задний двор преступника, а он загонял их в загон, а затем продавал. Таким образом мужчина нанес двум владельцам скота ущерб на 1,8 млн рублей.