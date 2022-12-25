Из-за санкций тюменцы будут тратить больше денег на обслуживание автомобилей

На тюменских автомобильных мойках заканчиваются недорогие автошампуни иностранного производства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Владельцы тюменских автомоек столкнулись с дефицитом расходных материалов иностранного производства: шампуней и воска для автомобилей. Об этом URA.RU рассказал один из бизнесменов. По его словам, отечественные аналоги расходников стоят дороже. А значит, может вырасти и конечная стоимость услуг автомобильных моек.

«Некоторые производители расходных материалов для автомобильных моек ушли с российского рынка, но у большинства предпринимателей были запасы шампуней и воска. Сейчас они заканчиваются. Пробуем наладить поставки через Казахстан, но там товар продается уже с приличной наценкой. Отечественные аналоги хуже по качеству и дороже по стоимости», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что дефицит расходных материалов иностранного производства может отразиться на конечной стоимости услуг автомоек. «Если рабочие варианты с поставкой шампуней и воска не будут найдены, придется закупать отечественные материалы. Из-за этого средняя стоимость мойки может вырасти на 30 — 40 рублей с машины», — отметил инсайдер URA.RU.

Многие крупные зарубежные компании покинули рынок Российской Федерации на фоне санкций, введенных против РФ в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон по экономическому, социальному и гуманитарному секторам России.