Курганские депутаты возмутились большим количеством светофоров

По словам депутатов облдумы, в Кургане установили очень много светофоров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Курганской областной думы Евгений Кафеев и Валерий Порубов возмутились появлению большого количества светофоров на улицах Кургана и Шадринска. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU с заседания облдумы.

«В Кургане стало так много светофоров, что я просто не понимаю зачем их столько. От избирателей также поступает много вопросов, почему через каждые сто метров стоит светофор. Вроде бы денег дорожному фонду выделяется больше, только вот для чего это все делается, когда мы не строим подъезды к школам и детским садах?», — сказал Кафеев.

Председатель облдумы Дмитрий Фролов также заметил, что есть замечал много светофоров по улице Ленина в Кругане, а депутат Валерий Порубов пожаловался, что в Шадринске по улице Свердлова поставили 10 светофоров. Евгений Кафеев, в свою очередь, предложил рассмотреть вопрос о целесообразности и выделения денег на установку и эффективность такого большого количества светофоров на улицах городов.

Ранее URA.RU писало, что перед окончательным принятием бюджета курганские власти пересчитали дефицит. Доходы региональной казны выросли на 5 млрд рублей, расходы — на 7 млрд рублей. Дефицит увеличился на один млрд рублей. Также сообщалось, что в ходе заседания в правительстве региона депутат Госдумы Александр Ильтяков вручил депутатам облдумы благодарности за поддержку СВО.