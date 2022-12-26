Депутат Государственной думы Александр Ильтяков вручил благодарственные письма от «Единой России» депутатам Курганской областной думы за поддержку специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Об этом сообщает корреспондент URA.RU c заседания облдумы.
«Депутат Госдумы Александр Ильтяков вручил благодарственные письма и дипломы от имени секретаря Генсовета партии „Единая Россия“ Андрея Турчака. За поддержку СВО были отмечены председатель Курганской облдумы Дмитрий Фролов и депутатам Валерию Порубову, Александру Обласову и Александру Брюханову», — сообщил корреспондент URA.RU.
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Депутат Государственной думы Александр Ильтяков вручил благодарственные письма от «Единой России» депутатам Курганской областной думы за поддержку специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Об этом сообщает корреспондент URA.RU c заседания облдумы. «Депутат Госдумы Александр Ильтяков вручил благодарственные письма и дипломы от имени секретаря Генсовета партии „Единая Россия“ Андрея Турчака. За поддержку СВО были отмечены председатель Курганской облдумы Дмитрий Фролов и депутатам Валерию Порубову, Александру Обласову и Александру Брюханову», — сообщил корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин наградил курганского депутата-банкира Евгения Кафеева. Также благодарственное письмо, подписанное главой государства, получила председатель областного отделения общественной организации «Опора России» Ольга Лютикова.