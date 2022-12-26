26 декабря 2022

Депутат Госдумы наградил курганцев за поддержку СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение удостоверения депутату областной думы Ильтякову Александру. Курган , ильтяков александр
Александр Ильтяков вручил благодарственные письма депутатам облдумы за поддержку СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Государственной думы Александр Ильтяков вручил благодарственные письма от «Единой России» депутатам Курганской областной думы за поддержку специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Об этом сообщает корреспондент URA.RU c заседания облдумы.

«Депутат Госдумы Александр Ильтяков вручил благодарственные письма и дипломы от имени секретаря Генсовета партии „Единая Россия“ Андрея Турчака. За поддержку СВО были отмечены председатель Курганской облдумы Дмитрий Фролов и депутатам Валерию Порубову, Александру Обласову и Александру Брюханову», — сообщил корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин наградил курганского депутата-банкира Евгения Кафеева. Также благодарственное письмо, подписанное главой государства, получила председатель областного отделения общественной организации «Опора России» Ольга Лютикова.

Областная дума. Курган
Депутат Госдумы Александр Ильтяков вручил благодарность от «Единая Россия» председателю Курганской облдумы Дмитрию Фролову за поддержку СВО
Фото:
Областная дума. Курган
Также благодарность из рук Ильтякова получил депутат облдумы Александр Брюханов
Фото:
Областная дума. Курган
Еще одну благодарность получил областной депутат Александр Обласов
Фото:
Областная дума. Курган
Также благодарностью за помощь в поддержке СВО был награжден депутат облдумы Валерий Порубов
Фото:

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Депутат Государственной думы Александр Ильтяков вручил благодарственные письма от «Единой России» депутатам Курганской областной думы за поддержку специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Об этом сообщает корреспондент URA.RU c заседания облдумы. «Депутат Госдумы Александр Ильтяков вручил благодарственные письма и дипломы от имени секретаря Генсовета партии „Единая Россия“ Андрея Турчака. За поддержку СВО были отмечены председатель Курганской облдумы Дмитрий Фролов и депутатам Валерию Порубову, Александру Обласову и Александру Брюханову», — сообщил корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин наградил курганского депутата-банкира Евгения Кафеева. Также благодарственное письмо, подписанное главой государства, получила председатель областного отделения общественной организации «Опора России» Ольга Лютикова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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