Депутат Госдумы наградил курганцев за поддержку СВО. Фото

27 декабря 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

Александр Ильтяков вручил благодарственные письма депутатам облдумы за поддержку СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Государственной думы Александр Ильтяков вручил благодарственные письма от «Единой России» депутатам Курганской областной думы за поддержку специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Об этом сообщает корреспондент URA.RU c заседания облдумы. «Депутат Госдумы Александр Ильтяков вручил благодарственные письма и дипломы от имени секретаря Генсовета партии „Единая Россия“ Андрея Турчака. За поддержку СВО были отмечены председатель Курганской облдумы Дмитрий Фролов и депутатам Валерию Порубову, Александру Обласову и Александру Брюханову», — сообщил корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин наградил курганского депутата-банкира Евгения Кафеева. Также благодарственное письмо, подписанное главой государства, получила председатель областного отделения общественной организации «Опора России» Ольга Лютикова. Депутат Госдумы Александр Ильтяков вручил благодарность от «Единая Россия» председателю Курганской облдумы Дмитрию Фролову за поддержку СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Также благодарность из рук Ильтякова получил депутат облдумы Александр Брюханов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Еще одну благодарность получил областной депутат Александр Обласов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Также благодарностью за помощь в поддержке СВО был награжден депутат облдумы Валерий Порубов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Государственной думы Александр Ильтяков вручил благодарственные письма от «Единой России» депутатам Курганской областной думы за поддержку специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Об этом сообщает корреспондент URA.RU c заседания облдумы. «Депутат Госдумы Александр Ильтяков вручил благодарственные письма и дипломы от имени секретаря Генсовета партии „Единая Россия“ Андрея Турчака. За поддержку СВО были отмечены председатель Курганской облдумы Дмитрий Фролов и депутатам Валерию Порубову, Александру Обласову и Александру Брюханову», — сообщил корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин наградил курганского депутата-банкира Евгения Кафеева. Также благодарственное письмо, подписанное главой государства, получила председатель областного отделения общественной организации «Опора России» Ольга Лютикова.