В Щучье на центральной площади установили небезопасную горку (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители города Щучье в Курганской области обеспокоены состояние зимней горки на центральной площади. Инспекция во время осмотра горки нашла несколько нарушений и признала, что кататься на ней небезопасно. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников.

«На центральной площади в городе Щучье установили деревянную горку. Возможно, установкой занимались местные власти. Управление Гостехнадзора признало ее небезопасной для детей. В предыдущие годы ее не использовали, а сейчас почему-то решили вернуть. На ней заменили несколько досок и все», — пояснил источник из числа местных жителей. Другой инсайдер добавил, жители обратились к местным властям. «Администрация Щучанского округа в курсе проблемы и уже занимается ее решением», — отметил источник.

В распоряжении редакции URA.RU также есть документ, подписанный начальником управления гостехнадзора Дмитрием Китайцевым. Согласно ответу ведомства на обращение одного из жителей города, после осмотра инспекция выявила, что у горки нет эксплуатационной документации, что является нарушением ГОСТ. В том числе из-за формы и профиля горки в ней могут застревать части тела и одежды.

Как рассказали URA.RU в прокуратуре Щучанского района, обращений по горке к ним не поступало. Редакция URA.RU также направила запрос по теме в администрацию округа. На момент публикации ответ не поступил; в приемной главы округа Геннадия Подкорытова сообщили, что он занят и перезвонит позже.

Ранее URA.RU сообщало, что в Куртамышском округе во время открытия туристического парка «Пчелкина горка» не работали подъемник и сама горка. По словам главы округа Андрея Гвоздева, недоработки связаны с нехваткой снега и оформлением документации.

Разрушенную горку установили на центральной площади в городе Щучье Фото: читатель URA.RU

У зимней горки не оказалось необходимой документации Фото: читатель URA.RU