Тюменские департаменты готовят новый брендбук по отмашке правительства

У тюменских департаментов в 2023 году обновятся логотипы

29 декабря 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

В тюменском правительстве попросили департаменты обновить логотипы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ряд тюменских городских и областных департаментов обновят свои логотипы и брендбук в 2023 году. Такую задачу чиновникам поставили в правительстве области. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к одному из городских департаментов. «Несколько департаментов изменят логотипы и брендбук. На данный момент уже готовы примерные макеты. Думаю, в 2023 точно обновят. Заниматься этим бросились после послания губернатора. Он заострял внимание на бренде региона. А какой тут бренд региона, когда логотипы муниципальных и государственных учреждений еще с 2000-х годов не менялись?», — сообщает собеседник агентства. После послания губернатора Александра Моора, в котором он предложил брендировать территории Тюменской области, чиновники активно включились в разработку местных брендов. Так, в регионе готовится крупный правительственный проект для муниципалитетов, воплощать который будет инвестиционное агентство, муниципальные предприниматели и чиновники.

Ряд тюменских городских и областных департаментов обновят свои логотипы и брендбук в 2023 году. Такую задачу чиновникам поставили в правительстве области. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к одному из городских департаментов. «Несколько департаментов изменят логотипы и брендбук. На данный момент уже готовы примерные макеты. Думаю, в 2023 точно обновят. Заниматься этим бросились после послания губернатора. Он заострял внимание на бренде региона. А какой тут бренд региона, когда логотипы муниципальных и государственных учреждений еще с 2000-х годов не менялись?», — сообщает собеседник агентства. После послания губернатора Александра Моора, в котором он предложил брендировать территории Тюменской области, чиновники активно включились в разработку местных брендов. Так, в регионе готовится крупный правительственный проект для муниципалитетов, воплощать который будет инвестиционное агентство, муниципальные предприниматели и чиновники.