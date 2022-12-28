Тюменские департаменты готовят новый брендбук по отмашке правительства

Ряд тюменских городских и областных департаментов обновят свои логотипы и брендбук в 2023 году. Такую задачу чиновникам поставили в правительстве области. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к одному из городских департаментов.
«Несколько департаментов изменят логотипы и брендбук. На данный момент уже готовы примерные макеты. Думаю, в 2023 точно обновят. Заниматься этим бросились после послания губернатора. Он заострял внимание на бренде региона. А какой тут бренд региона, когда логотипы муниципальных и государственных учреждений еще с 2000-х годов не менялись?», — сообщает собеседник агентства.
После послания губернатора Александра Моора, в котором он предложил брендировать территории Тюменской области, чиновники активно включились в разработку местных брендов. Так, в регионе готовится крупный правительственный проект для муниципалитетов, воплощать который будет инвестиционное агентство, муниципальные предприниматели и чиновники.
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