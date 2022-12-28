В смертельном ДТП на тюменской трассе погибли четыре человека

29 декабря 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

В ДТП погибли четыре человека Фото: Анастасия Богданова © URA.RU Жертвами ДТП на федеральной трассе Тюмень — Омск стали четыре человека. Еще пятеро — получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает telegram-канал региональной Госавтоинспекции. «Столкнулись легковой автомобиль Kia Rio и микроавтобус Volkswagen. Предварительно, Kia, в котором ехали жители Заводоуковска, выехал на встречную полосу. В аварии погибли четыре человека: водитель и пассажир Kia, а также двое пассажиров Volkswagen: 17-летний подросток и 22-летняя девушка. Ранены пять человек из обоих автомобилей, они доставлены в больницу для оказания помощи», — сообщили в областной Госавтоинспекции. Там добавили, что обстоятельства, которые привели к ДТП, устанавливаются. Движение на трассе ограничивать не стали. При этом, еще утром 29 декабря в региональной Госавтоинспекции предупредили водителей, что из-за плотного тумана видимость на автодороге Тюмень — Омск значительно ухудшилась.

Жертвами ДТП на федеральной трассе Тюмень — Омск стали четыре человека. Еще пятеро — получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает telegram-канал региональной Госавтоинспекции. «Столкнулись легковой автомобиль Kia Rio и микроавтобус Volkswagen. Предварительно, Kia, в котором ехали жители Заводоуковска, выехал на встречную полосу. В аварии погибли четыре человека: водитель и пассажир Kia, а также двое пассажиров Volkswagen: 17-летний подросток и 22-летняя девушка. Ранены пять человек из обоих автомобилей, они доставлены в больницу для оказания помощи», — сообщили в областной Госавтоинспекции. Там добавили, что обстоятельства, которые привели к ДТП, устанавливаются. Движение на трассе ограничивать не стали. При этом, еще утром 29 декабря в региональной Госавтоинспекции предупредили водителей, что из-за плотного тумана видимость на автодороге Тюмень — Омск значительно ухудшилась.