В смертельном ДТП на тюменской трассе погибли четыре человека

Жертвами ДТП на федеральной трассе Тюмень — Омск стали четыре человека. Еще пятеро — получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает telegram-канал региональной Госавтоинспекции.
«Столкнулись легковой автомобиль Kia Rio и микроавтобус Volkswagen. Предварительно, Kia, в котором ехали жители Заводоуковска, выехал на встречную полосу. В аварии погибли четыре человека: водитель и пассажир Kia, а также двое пассажиров Volkswagen: 17-летний подросток и 22-летняя девушка. Ранены пять человек из обоих автомобилей, они доставлены в больницу для оказания помощи», — сообщили в областной Госавтоинспекции.
Там добавили, что обстоятельства, которые привели к ДТП, устанавливаются. Движение на трассе ограничивать не стали. При этом, еще утром 29 декабря в региональной Госавтоинспекции предупредили водителей, что из-за плотного тумана видимость на автодороге Тюмень — Омск значительно ухудшилась.
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