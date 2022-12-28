28 декабря 2022
27 декабря 2022

В ЯНАО освободилась должность замначальника полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зубрин. Интервью, кабинет чиновника, рабочее место, пустое кресло
Замначальника полиции в ЯНАО Янмуханбетов вышел на пенсию Фото:

В Пуровском районе ЯНАО освободилась должность заместителя начальника полиции. Как сообщает на официальном сайте пресс-служба окружного управления МВД России, замначальника полиции Султанбек Янмуханбетов вышел на заслуженный отдых.

«В торжественной обстановке в присутствии личного состава руководитель ОМВД России по Пуровскому району Анатолий Владимирович Варенцов поблагодарил Султанбека Анварбековича за совместную службу, профессионализм, большую работоспособность, а также за ответственность и личную порядочность», — говорится на сайте ведомства.

Там также отмечено, что службу он начал вести в конце 1997 года. После всех поздравлений Янмуханбетов выразил слова благодарности коллективу и пожелал успехов в дальнейшей работе.

Ранее URA.RU рассказывало, что начальник антикоррупционного управления в ЯНАО Дамир Садыков покинул свой пост. По информации из окружного правительства, он уволился в связи с семейными обстоятельствами.

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В Пуровском районе ЯНАО освободилась должность заместителя начальника полиции. Как сообщает на официальном сайте пресс-служба окружного управления МВД России, замначальника полиции Султанбек Янмуханбетов вышел на заслуженный отдых. «В торжественной обстановке в присутствии личного состава руководитель ОМВД России по Пуровскому району Анатолий Владимирович Варенцов поблагодарил Султанбека Анварбековича за совместную службу, профессионализм, большую работоспособность, а также за ответственность и личную порядочность», — говорится на сайте ведомства. Там также отмечено, что службу он начал вести в конце 1997 года. После всех поздравлений Янмуханбетов выразил слова благодарности коллективу и пожелал успехов в дальнейшей работе. Ранее URA.RU рассказывало, что начальник антикоррупционного управления в ЯНАО Дамир Садыков покинул свой пост. По информации из окружного правительства, он уволился в связи с семейными обстоятельствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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