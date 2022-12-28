В ЯНАО освободилась должность замначальника полиции

В Пуровском районе ЯНАО освободилась должность заместителя начальника полиции. Как сообщает на официальном сайте пресс-служба окружного управления МВД России, замначальника полиции Султанбек Янмуханбетов вышел на заслуженный отдых.
«В торжественной обстановке в присутствии личного состава руководитель ОМВД России по Пуровскому району Анатолий Владимирович Варенцов поблагодарил Султанбека Анварбековича за совместную службу, профессионализм, большую работоспособность, а также за ответственность и личную порядочность», — говорится на сайте ведомства.
Там также отмечено, что службу он начал вести в конце 1997 года. После всех поздравлений Янмуханбетов выразил слова благодарности коллективу и пожелал успехов в дальнейшей работе.
Ранее URA.RU рассказывало, что начальник антикоррупционного управления в ЯНАО Дамир Садыков покинул свой пост. По информации из окружного правительства, он уволился в связи с семейными обстоятельствами.
Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».