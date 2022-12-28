Смертельная авария с четырьмя погибшими заинтересовала тюменских силовиков

Прокурор Тюменской области взял на контроль расследование ДТП с четырьмя погибшими

29 декабря 2022 в 19:53 Размер текста - 17 +

ДТП произошло в Ишимском районе 29 декабря Фото: Александр Мамаев © URA.RU Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование уголовного дела о ДТП на трассе Тюмень — Омск, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. Авария произошла 29 декабря в Ишимском районе. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование уголовного дела о ДТП в Ишимском районе, в котором пострадали 8 взрослых и подросток. Следователем следственного отдела МО МВД России „Ишимский“ возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сообщает прокуратура Тюменской области. Авария, которая унесла жизни четырех человек, произошла на трассе Тюмень — Омск в Ишимском районе. Незадолго до происшествия региональная Госавтоинспекция предупреждала водителей о том, что из-за тумана на автодороге критически снизилась видимость.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование уголовного дела о ДТП на трассе Тюмень — Омск, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. Авария произошла 29 декабря в Ишимском районе. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование уголовного дела о ДТП в Ишимском районе, в котором пострадали 8 взрослых и подросток. Следователем следственного отдела МО МВД России „Ишимский“ возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сообщает прокуратура Тюменской области. Авария, которая унесла жизни четырех человек, произошла на трассе Тюмень — Омск в Ишимском районе. Незадолго до происшествия региональная Госавтоинспекция предупреждала водителей о том, что из-за тумана на автодороге критически снизилась видимость.