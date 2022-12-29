В магазинах Тюмени распродают остатки машинок Hot Wheels

С прилавком магазинов игрушек начали исчезать машинки Hot Wheels Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Из тюменских магазинов игрушек стали исчезать машинки американского бренда Hot Wheels. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из жительниц Тюмени. По ее словам, машинки этой фирмы стали постепенно пропадать с прилавков уже давно.

«Я давно стала замечать, что их все меньше и меньше. Это даже заметила не с декабря. Мне очень нравилось [соотношение] цена/качество. Сегодня увидела в „Окей“ на Широтной всего пару упаковок по 2 штуки за 400 руб. Купила упаковку. А так нету», — сообщает тюменка Татьяна.

Агентство связалось с магазином товаров для детей «Детский мир». В пресс-службе сообщили, что они не консультируют по наличию товара. Всю актуальную информацию просили смотреть на сайте магазина. Там машинки Hot Wheels доступны под заказ.

Также агентство связалось с официальным интернет-магазином Hot Wheels. На их сайте ни одной машинки в наличии не было. Там сообщили, что из наличия распродано все. А новую закупку руководство решило не делать. О причинах корреспонденту не сообщили.

Ранее агентство писало о том, что из тюменских магазинов постепенно исчезают популярные игрушки «Хагги Вагги». Специалисты из Роскачества выявили в игрушках опасные токсины.