29 декабря 2022

Под новый год тюменские дети рискуют остаться без американских игрушек. Фото

В магазинах Тюмени распродают остатки машинок Hot Wheels
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой в село Угут, Сургутский район., детский сад, дети играют
С прилавком магазинов игрушек начали исчезать машинки Hot Wheels Фото:

Из тюменских магазинов игрушек стали исчезать машинки американского бренда Hot Wheels. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из жительниц Тюмени. По ее словам, машинки этой фирмы стали постепенно пропадать с прилавков уже давно.

«Я давно стала замечать, что их все меньше и меньше. Это даже заметила не с декабря. Мне очень нравилось [соотношение] цена/качество. Сегодня увидела в „Окей“ на Широтной всего пару упаковок по 2 штуки за 400 руб. Купила упаковку. А так нету», — сообщает тюменка Татьяна.

Агентство связалось с магазином товаров для детей «Детский мир». В пресс-службе сообщили, что они не консультируют по наличию товара. Всю актуальную информацию просили смотреть на сайте магазина. Там машинки Hot Wheels доступны под заказ.

Также агентство связалось с официальным интернет-магазином Hot Wheels. На их сайте ни одной машинки в наличии не было. Там сообщили, что из наличия распродано все. А новую закупку руководство решило не делать. О причинах корреспонденту не сообщили.

Ранее агентство писало о том, что из тюменских магазинов постепенно исчезают популярные игрушки «Хагги Вагги». Специалисты из Роскачества выявили в игрушках опасные токсины.

Остатки игрушек в одном из магазинов «Детский мир»
Фото:

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Из тюменских магазинов игрушек стали исчезать машинки американского бренда Hot Wheels. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из жительниц Тюмени. По ее словам, машинки этой фирмы стали постепенно пропадать с прилавков уже давно. «Я давно стала замечать, что их все меньше и меньше. Это даже заметила не с декабря. Мне очень нравилось [соотношение] цена/качество. Сегодня увидела в „Окей“ на Широтной всего пару упаковок по 2 штуки за 400 руб. Купила упаковку. А так нету», — сообщает тюменка Татьяна. Агентство связалось с магазином товаров для детей «Детский мир». В пресс-службе сообщили, что они не консультируют по наличию товара. Всю актуальную информацию просили смотреть на сайте магазина. Там машинки Hot Wheels доступны под заказ. Также агентство связалось с официальным интернет-магазином Hot Wheels. На их сайте ни одной машинки в наличии не было. Там сообщили, что из наличия распродано все. А новую закупку руководство решило не делать. О причинах корреспонденту не сообщили. Ранее агентство писало о том, что из тюменских магазинов постепенно исчезают популярные игрушки «Хагги Вагги». Специалисты из Роскачества выявили в игрушках опасные токсины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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