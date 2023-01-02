Из-за снегопада в Тюменской области пожилым водителям ограничили движение

03 января 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

ГИБДД рекомендовала пожилым и начинающим водителям ограничить поездки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Инспекторы дорожно-патрульной службы по Тюменской области призвали начинающих и пожилых водителей ограничить поездки. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. Причина — неблагоприятные погодные условия на дорогах. «Госавтоинспекция призывает водителей выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий. Обязательно учитывать плохую видимость из-за снегопада на автомагистралях. Начинающим и пожилым водителям рекомендуется ограничить поездки», — сообщает ведомство. По информации пресс-службы ГИБДД, обстановка на федеральных трассах Тюменской области контролируется инспекторами в штатном режиме. В случае ухудшения обстановки и погодных условий, на трассы выедет дополнительный наряд. Ранее агентство писало о том, что в Тюменскую область придет опасная погода. Водителей, передвигающихся по федеральным автодорогам, предупредили о снегопаде и порывистом ветре.

Инспекторы дорожно-патрульной службы по Тюменской области призвали начинающих и пожилых водителей ограничить поездки. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. Причина — неблагоприятные погодные условия на дорогах. «Госавтоинспекция призывает водителей выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий. Обязательно учитывать плохую видимость из-за снегопада на автомагистралях. Начинающим и пожилым водителям рекомендуется ограничить поездки», — сообщает ведомство. По информации пресс-службы ГИБДД, обстановка на федеральных трассах Тюменской области контролируется инспекторами в штатном режиме. В случае ухудшения обстановки и погодных условий, на трассы выедет дополнительный наряд. Ранее агентство писало о том, что в Тюменскую область придет опасная погода. Водителей, передвигающихся по федеральным автодорогам, предупредили о снегопаде и порывистом ветре.