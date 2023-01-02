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Из-за снегопада в Тюменской области пожилым водителям ограничили движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, машины в снегу, автомобиль в снегу, снегопад
ГИБДД рекомендовала пожилым и начинающим водителям ограничить поездки Фото:

Инспекторы дорожно-патрульной службы по Тюменской области призвали начинающих и пожилых водителей ограничить поездки. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. Причина — неблагоприятные погодные условия на дорогах.

«Госавтоинспекция призывает водителей выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий. Обязательно учитывать плохую видимость из-за снегопада на автомагистралях. Начинающим и пожилым водителям рекомендуется ограничить поездки», — сообщает ведомство.

По информации пресс-службы ГИБДД, обстановка на федеральных трассах Тюменской области контролируется инспекторами в штатном режиме. В случае ухудшения обстановки и погодных условий, на трассы выедет дополнительный наряд.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменскую область придет опасная погода. Водителей, передвигающихся по федеральным автодорогам, предупредили о снегопаде и порывистом ветре.

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Инспекторы дорожно-патрульной службы по Тюменской области призвали начинающих и пожилых водителей ограничить поездки. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. Причина — неблагоприятные погодные условия на дорогах. «Госавтоинспекция призывает водителей выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий. Обязательно учитывать плохую видимость из-за снегопада на автомагистралях. Начинающим и пожилым водителям рекомендуется ограничить поездки», — сообщает ведомство. По информации пресс-службы ГИБДД, обстановка на федеральных трассах Тюменской области контролируется инспекторами в штатном режиме. В случае ухудшения обстановки и погодных условий, на трассы выедет дополнительный наряд. Ранее агентство писало о том, что в Тюменскую область придет опасная погода. Водителей, передвигающихся по федеральным автодорогам, предупредили о снегопаде и порывистом ветре.
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