02 января 2023
01 января 2023
31 декабря 2022
30 декабря 2022

Тюменские власти предупредили граждан об опасной погоде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снежный буран и непогода. Челябинск, девушка, пешеход, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, ветер, мороз
Из-за погоды могут задержать рейсы в «Рощино» Фото:

На юге Тюменской области 3 января ожидаются сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Водителей также предупреждают о снежных заносах на дорогах, о чем сообщили в Тюменском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«3 января на юге Тюменской области облачно, снег, местами сильный, ветер юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с, метель, на дорогах снежные заносы. Температура ночью -8 -13, местами до -18 С, днем -3 -8 С», — указано в оповещении.

Из-за опасной погоды также увеличивается вероятность ЧС и происшествий. В частности, в тюменском аэропорту «Рощино» могут задержать вылеты и прилеты самолетов. Также может быть ограничено движение по дорогам.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменскую область пришло резкое потепление. После него погода сильно ухудшилась, из-за чего было объявлено штормовое предупреждение.

Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

На юге Тюменской области 3 января ожидаются сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Водителей также предупреждают о снежных заносах на дорогах, о чем сообщили в Тюменском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «3 января на юге Тюменской области облачно, снег, местами сильный, ветер юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с, метель, на дорогах снежные заносы. Температура ночью -8 -13, местами до -18 С, днем -3 -8 С», — указано в оповещении. Из-за опасной погоды также увеличивается вероятность ЧС и происшествий. В частности, в тюменском аэропорту «Рощино» могут задержать вылеты и прилеты самолетов. Также может быть ограничено движение по дорогам. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменскую область пришло резкое потепление. После него погода сильно ухудшилась, из-за чего было объявлено штормовое предупреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...