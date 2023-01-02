Тюменские власти предупредили граждан об опасной погоде

03 января 2023 в 08:08 Размер текста - 17 +

Из-за погоды могут задержать рейсы в «Рощино» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На юге Тюменской области 3 января ожидаются сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Водителей также предупреждают о снежных заносах на дорогах, о чем сообщили в Тюменском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «3 января на юге Тюменской области облачно, снег, местами сильный, ветер юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с, метель, на дорогах снежные заносы. Температура ночью -8 -13, местами до -18 С, днем -3 -8 С», — указано в оповещении. Из-за опасной погоды также увеличивается вероятность ЧС и происшествий. В частности, в тюменском аэропорту «Рощино» могут задержать вылеты и прилеты самолетов. Также может быть ограничено движение по дорогам. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменскую область пришло резкое потепление. После него погода сильно ухудшилась, из-за чего было объявлено штормовое предупреждение.

На юге Тюменской области 3 января ожидаются сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Водителей также предупреждают о снежных заносах на дорогах, о чем сообщили в Тюменском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «3 января на юге Тюменской области облачно, снег, местами сильный, ветер юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с, метель, на дорогах снежные заносы. Температура ночью -8 -13, местами до -18 С, днем -3 -8 С», — указано в оповещении. Из-за опасной погоды также увеличивается вероятность ЧС и происшествий. В частности, в тюменском аэропорту «Рощино» могут задержать вылеты и прилеты самолетов. Также может быть ограничено движение по дорогам. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменскую область пришло резкое потепление. После него погода сильно ухудшилась, из-за чего было объявлено штормовое предупреждение.