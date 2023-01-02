Четырехлетняя жительница Курганской области помогла спасти соседей от пожара

Пожар в курганском селе удалось потушить силами местных пожарных Фото: Екатерина Сычкова

Жительница села Байдары Курганской области Варя Аракчеева помогла предотвратить пожар, вовремя заметив возгорание во дворе соседей. Об этом 3 января сообщили представители Главного управления МЧС России по Курганской области.

«Поздним вечером 31 декабря маленькая жительница из с. Байдары четырехлетняя Варя Аракчеева смотрела в окно на темную улицу в надежде увидеть, как Дед Мороз несет ей и ее сестренкам подарки. Волшебника все не было, а вот яркий огонек на подворье соседей напротив разгорался все больше. О волшебном огоньке Варя сказала папе Игорю», — указано в сообщении, размещенном в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что пожар произошло в пристрое дома. Отец девочки разбудил соседей и сообщил о возгорании местной бригаде пожарных. Пожарные успели потушить огонь, не дав ему захватить дом. В итоге жилье было сохранено. Как указано в посте ведомства, в доме проживают женщина и ее дочь, имеющие группы инвалидности.