Коттедж построен по индивидуальному проекту (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) выставлен на продажу коттедж с комплексом для отдыха. Его стоимость — 15 900 000 рублей, говорится в объявлении, опубликованном на популярном портале.

«Находится в центральной части города и создан по индивидуальному проекту. Состоит из двух жилых этажей, цокольного этажа и комплекса для отдыха, в котором расположены бильярдная, бассейн и баня с выходом в летнюю беседку», — говорится в объявлении.

По словам владельцев, дом находится в шаговой доступности от двух школ, детских садов, поликлиники и продуктовых магазинов. Коттедж площадью 300 квадратных метров продают из-за смены жительства. Его стоимость — 15 900 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области на 24% выросла средняя стоимость частных домов. При этом они являются самыми дешевыми в России. Средняя цена дома в регионе — 2 255 496 рублей.

Коттедж продают за 15 900 000 рублей Avito.ru

Интерьер дома выполнен в классическом стиле по авторскому проекту Avito.ru