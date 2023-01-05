05 января 2023
04 января 2023

В курганском городе продается коттедж с комплексом для отдыха. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , таунхаус, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Коттедж построен по индивидуальному проекту (архивное фото) Фото:

В Шадринске (Курганская область) выставлен на продажу коттедж с комплексом для отдыха. Его стоимость — 15 900 000 рублей, говорится в объявлении, опубликованном на популярном портале.

«Находится в центральной части города и создан по индивидуальному проекту. Состоит из двух жилых этажей, цокольного этажа и комплекса для отдыха, в котором расположены бильярдная, бассейн и баня с выходом в летнюю беседку», — говорится в объявлении.

По словам владельцев, дом находится в шаговой доступности от двух школ, детских садов, поликлиники и продуктовых магазинов. Коттедж площадью 300 квадратных метров продают из-за смены жительства. Его стоимость — 15 900 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области на 24% выросла средняя стоимость частных домов. При этом они являются самыми дешевыми в России. Средняя цена дома в регионе — 2 255 496 рублей.

Коттедж продают за 15 900 000 рублей
Интерьер дома выполнен в классическом стиле по авторскому проекту
В доме расположен комплекс для отдыха с бильярдной, бассейном и баней

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В Шадринске (Курганская область) выставлен на продажу коттедж с комплексом для отдыха. Его стоимость — 15 900 000 рублей, говорится в объявлении, опубликованном на популярном портале. «Находится в центральной части города и создан по индивидуальному проекту. Состоит из двух жилых этажей, цокольного этажа и комплекса для отдыха, в котором расположены бильярдная, бассейн и баня с выходом в летнюю беседку», — говорится в объявлении. По словам владельцев, дом находится в шаговой доступности от двух школ, детских садов, поликлиники и продуктовых магазинов. Коттедж площадью 300 квадратных метров продают из-за смены жительства. Его стоимость — 15 900 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области на 24% выросла средняя стоимость частных домов. При этом они являются самыми дешевыми в России. Средняя цена дома в регионе — 2 255 496 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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