08 января 2023
07 января 2023

В Кургане умерла заслуженный врач РФ Надежда Зырянова

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Врач-дерматовенеролог Надежда Зырянова ушла из жизни 3 января 2023 года после болезни Фото:

В Кургане умерла заслуженный врач РФ, дерматовенеролог Надежда Зырянова. Более сорока лет она посвятила лечению дерматологических больных, сообщает ГБУ «Курганский областной кожно-венерологический диспансер».

«На 69-м году после тяжелой и продолжительной болезни ушла из жизни врач-дерматовенеролог Зырянова Надежда Ивановна. Более 40 лет она посвятила себя лечению дерматологических больных. С 1995 года по октябрь 2022 года работала заведующей микологическим отделением ГБУ „Курганский областной кожно-венерологический диспансер“», — говорится в сообщении больницы.

Коллеги отмечают, что Надежда Ивановна была специалистом высокого уровня, примером беззаветного служения любимому делу. Коллектив диспансера выражает соболезнования родным и близким Зыряновой.

Заслуженный врач РФ, дерматовенеролог Надежда Зырянова скончалась на 69-м году жизни

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В Кургане умерла заслуженный врач РФ, дерматовенеролог Надежда Зырянова. Более сорока лет она посвятила лечению дерматологических больных, сообщает ГБУ «Курганский областной кожно-венерологический диспансер». «На 69-м году после тяжелой и продолжительной болезни ушла из жизни врач-дерматовенеролог Зырянова Надежда Ивановна. Более 40 лет она посвятила себя лечению дерматологических больных. С 1995 года по октябрь 2022 года работала заведующей микологическим отделением ГБУ „Курганский областной кожно-венерологический диспансер“», — говорится в сообщении больницы. Коллеги отмечают, что Надежда Ивановна была специалистом высокого уровня, примером беззаветного служения любимому делу. Коллектив диспансера выражает соболезнования родным и близким Зыряновой.
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