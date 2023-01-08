В Кургане умерла заслуженный врач РФ Надежда Зырянова

В Кургане умерла заслуженный врач РФ, дерматовенеролог Надежда Зырянова. Более сорока лет она посвятила лечению дерматологических больных, сообщает ГБУ «Курганский областной кожно-венерологический диспансер».
«На 69-м году после тяжелой и продолжительной болезни ушла из жизни врач-дерматовенеролог Зырянова Надежда Ивановна. Более 40 лет она посвятила себя лечению дерматологических больных. С 1995 года по октябрь 2022 года работала заведующей микологическим отделением ГБУ „Курганский областной кожно-венерологический диспансер“», — говорится в сообщении больницы.
Коллеги отмечают, что Надежда Ивановна была специалистом высокого уровня, примером беззаветного служения любимому делу. Коллектив диспансера выражает соболезнования родным и близким Зыряновой.
Заслуженный врач РФ, дерматовенеролог Надежда Зырянова скончалась на 69-м году жизни
фото: ГБУ «Курганский областной кожно-венерологический диспансер», соцсеть «ВКонтакте»
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В Кургане умерла заслуженный врач РФ, дерматовенеролог Надежда Зырянова. Более сорока лет она посвятила лечению дерматологических больных, сообщает ГБУ «Курганский областной кожно-венерологический диспансер». «На 69-м году после тяжелой и продолжительной болезни ушла из жизни врач-дерматовенеролог Зырянова Надежда Ивановна. Более 40 лет она посвятила себя лечению дерматологических больных. С 1995 года по октябрь 2022 года работала заведующей микологическим отделением ГБУ „Курганский областной кожно-венерологический диспансер“», — говорится в сообщении больницы. Коллеги отмечают, что Надежда Ивановна была специалистом высокого уровня, примером беззаветного служения любимому делу. Коллектив диспансера выражает соболезнования родным и близким Зыряновой.