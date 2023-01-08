В Кургане умерла заслуженный врач РФ Надежда Зырянова

Врач-дерматовенеролог Надежда Зырянова ушла из жизни 3 января 2023 года после болезни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кургане умерла заслуженный врач РФ, дерматовенеролог Надежда Зырянова. Более сорока лет она посвятила лечению дерматологических больных, сообщает ГБУ «Курганский областной кожно-венерологический диспансер».

«На 69-м году после тяжелой и продолжительной болезни ушла из жизни врач-дерматовенеролог Зырянова Надежда Ивановна. Более 40 лет она посвятила себя лечению дерматологических больных. С 1995 года по октябрь 2022 года работала заведующей микологическим отделением ГБУ „Курганский областной кожно-венерологический диспансер“», — говорится в сообщении больницы.

Коллеги отмечают, что Надежда Ивановна была специалистом высокого уровня, примером беззаветного служения любимому делу. Коллектив диспансера выражает соболезнования родным и близким Зыряновой.