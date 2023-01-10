10 января 2023

СК проверяет управкомпанию мэрии Кургана из-за упавшего в подъезде ребенка

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
СК проверяет информацию, связанную с работой МУП «Прометей» Фото:

Представители СК проверяют в Кургане работу МУП «Прометей» из-за того, что в подъезде одного из домов, за который отвечает компания, из-за образовавшегося конденсата пострадал ребенок. Данная информация размещена сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«В социальной сети размещены сведения о том, что в одном из домов по проспекту Машиностроителей из-за конденсата, образовавшегося в подъезде, поскользнулся и пострадал восьмилетний ребенок. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области по данному факту организована доследственная проверка», — указано на сайте.

Сотрудники ведомства проверят все обстоятельства, которые были изложены в публикации, и примут решение. Ранее жительница дома, расположенного на ул. Машиностроителей, 11а, рассказала telegram-каналу «Курганистан», что из-за пара, который тянется из затопленного подвала,их подъезд покрылся льдом. Из-за этого, по ее словам, восьмилетний ребенок поскользнулся и получил ссадины на спине.

Месяц назад в том же доме из-за затопленного подвала на несколько дней отключили свет. Жильцы жаловались, что из-за этого не могли приготовить еду, так как в доме не было газа.

По словам женщины, живущей в доме, ее ребенок поскользнулся на лестнице
Фото:
В подъезде скопился конденсат
Фото:

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Представители СК проверяют в Кургане работу МУП «Прометей» из-за того, что в подъезде одного из домов, за который отвечает компания, из-за образовавшегося конденсата пострадал ребенок. Данная информация размещена сайте СУ СК РФ по Курганской области. «В социальной сети размещены сведения о том, что в одном из домов по проспекту Машиностроителей из-за конденсата, образовавшегося в подъезде, поскользнулся и пострадал восьмилетний ребенок. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области по данному факту организована доследственная проверка», — указано на сайте. Сотрудники ведомства проверят все обстоятельства, которые были изложены в публикации, и примут решение. Ранее жительница дома, расположенного на ул. Машиностроителей, 11а, рассказала telegram-каналу «Курганистан», что из-за пара, который тянется из затопленного подвала,их подъезд покрылся льдом. Из-за этого, по ее словам, восьмилетний ребенок поскользнулся и получил ссадины на спине. Месяц назад в том же доме из-за затопленного подвала на несколько дней отключили свет. Жильцы жаловались, что из-за этого не могли приготовить еду, так как в доме не было газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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