СК проверяет управкомпанию мэрии Кургана из-за упавшего в подъезде ребенка

СК проверяет информацию, связанную с работой МУП «Прометей» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Представители СК проверяют в Кургане работу МУП «Прометей» из-за того, что в подъезде одного из домов, за который отвечает компания, из-за образовавшегося конденсата пострадал ребенок. Данная информация размещена сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«В социальной сети размещены сведения о том, что в одном из домов по проспекту Машиностроителей из-за конденсата, образовавшегося в подъезде, поскользнулся и пострадал восьмилетний ребенок. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области по данному факту организована доследственная проверка», — указано на сайте.

Сотрудники ведомства проверят все обстоятельства, которые были изложены в публикации, и примут решение. Ранее жительница дома, расположенного на ул. Машиностроителей, 11а, рассказала telegram-каналу «Курганистан», что из-за пара, который тянется из затопленного подвала,их подъезд покрылся льдом. Из-за этого, по ее словам, восьмилетний ребенок поскользнулся и получил ссадины на спине.

Месяц назад в том же доме из-за затопленного подвала на несколько дней отключили свет. Жильцы жаловались, что из-за этого не могли приготовить еду, так как в доме не было газа.

По словам женщины, живущей в доме, ее ребенок поскользнулся на лестнице Фото: telegram-канал «Курганистан»