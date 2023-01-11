11 января 2023

Следственный комитет проверит работу управляющих компаний в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , следственный комитет, ск
Следователи дадут оценку действиям управляющих компаний Фото:

В Кургане будет проведена проверка работы управляющих компаний и соблюдения прав граждан. Об этом сообщается в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

«Во время проведения проверки следователи исследуют обстоятельства соблюдения прав граждан. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц управляющих компаний, органов местного самоуправления и уполномоченных следить за работой управляющих организаций», — сообщается в ведомстве.

Проверка организована после мониторинга СМИ. «В доме по ул. Машиностроителей, 4 местные жители вынуждены сами решать коммунальные проблемы из-за бездействия управляющей компании. Аналогичная ситуация сложилась и у жильцов дома по ул. Бажова», — отмечают в Следственном комитете.

Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана Елена Ситникова будет штрафовать руководителей управляющих компаний за некачественную уборку снега. Объезды дворов будут проводиться ежедневно.

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В Кургане будет проведена проверка работы управляющих компаний и соблюдения прав граждан. Об этом сообщается в пресс-службе СУ СКР по Курганской области. «Во время проведения проверки следователи исследуют обстоятельства соблюдения прав граждан. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц управляющих компаний, органов местного самоуправления и уполномоченных следить за работой управляющих организаций», — сообщается в ведомстве. Проверка организована после мониторинга СМИ. «В доме по ул. Машиностроителей, 4 местные жители вынуждены сами решать коммунальные проблемы из-за бездействия управляющей компании. Аналогичная ситуация сложилась и у жильцов дома по ул. Бажова», — отмечают в Следственном комитете. Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана Елена Ситникова будет штрафовать руководителей управляющих компаний за некачественную уборку снега. Объезды дворов будут проводиться ежедневно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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