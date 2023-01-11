Следственный комитет проверит работу управляющих компаний в Кургане

Следователи дадут оценку действиям управляющих компаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане будет проведена проверка работы управляющих компаний и соблюдения прав граждан. Об этом сообщается в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

«Во время проведения проверки следователи исследуют обстоятельства соблюдения прав граждан. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц управляющих компаний, органов местного самоуправления и уполномоченных следить за работой управляющих организаций», — сообщается в ведомстве.

Проверка организована после мониторинга СМИ. «В доме по ул. Машиностроителей, 4 местные жители вынуждены сами решать коммунальные проблемы из-за бездействия управляющей компании. Аналогичная ситуация сложилась и у жильцов дома по ул. Бажова», — отмечают в Следственном комитете.

Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана Елена Ситникова будет штрафовать руководителей управляющих компаний за некачественную уборку снега. Объезды дворов будут проводиться ежедневно.