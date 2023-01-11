11 января 2023

Шестимесячный младенец и его мать погибли в ДТП под Тюменью

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На трассе Тюмень-Омск произошло смертельное ДТП Фото:

В смертельном ДТП на трассе Тюмень-Омск погибли мать и ее шестимесячный ребенок. Об этом сообщает ГИБДД Тюменской области.

«На трассе столкнулись „Киа Спортейдж“ и „Тойота Витц“, один из автомобилей выехал на встречную полосу. В „Тойоте“ ехала мама с двумя малолетними детьми, предварительно семья из Тюмени. 30-летняя женщина-водитель скончалась на месте ДТП, ее ребенок, приблизительно шести месяцев, скончался по дороге в больницу, еще один ребенок, мальчик примерно 3-х лет доставляется в лечебное учреждение», — сказано в публикации telegram-канала ГИБДД.

Шестимесячный младенец перевозился в детской автолюльке. При столкновении ее выбросило из автомобиля. Второй ребенок перевозился в детском кресле.

Водитель «Киа» за медицинской помощью не обращался. Движение на 45-м километре трассы Тюмень-Омск частично ограничено, открыта только одна полоса движения.

Ранее URA.RU сообщало, как на тюменской автотрассе погиб семилетний ребенок. Автомобили LADA и УАЗ столкнулись на седьмом километре автодороги Армизон-Бердюжье. В одной из машин ехать мальчик, спасти которого не удалось.

Фото:

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В смертельном ДТП на трассе Тюмень-Омск погибли мать и ее шестимесячный ребенок. Об этом сообщает ГИБДД Тюменской области. «На трассе столкнулись „Киа Спортейдж“ и „Тойота Витц“, один из автомобилей выехал на встречную полосу. В „Тойоте“ ехала мама с двумя малолетними детьми, предварительно семья из Тюмени. 30-летняя женщина-водитель скончалась на месте ДТП, ее ребенок, приблизительно шести месяцев, скончался по дороге в больницу, еще один ребенок, мальчик примерно 3-х лет доставляется в лечебное учреждение», — сказано в публикации telegram-канала ГИБДД. Шестимесячный младенец перевозился в детской автолюльке. При столкновении ее выбросило из автомобиля. Второй ребенок перевозился в детском кресле. Водитель «Киа» за медицинской помощью не обращался. Движение на 45-м километре трассы Тюмень-Омск частично ограничено, открыта только одна полоса движения. Ранее URA.RU сообщало, как на тюменской автотрассе погиб семилетний ребенок. Автомобили LADA и УАЗ столкнулись на седьмом километре автодороги Армизон-Бердюжье. В одной из машин ехать мальчик, спасти которого не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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