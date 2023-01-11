Шестимесячный младенец и его мать погибли в ДТП под Тюменью

12 января 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

На трассе Тюмень-Омск произошло смертельное ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В смертельном ДТП на трассе Тюмень-Омск погибли мать и ее шестимесячный ребенок. Об этом сообщает ГИБДД Тюменской области. «На трассе столкнулись „Киа Спортейдж“ и „Тойота Витц“, один из автомобилей выехал на встречную полосу. В „Тойоте“ ехала мама с двумя малолетними детьми, предварительно семья из Тюмени. 30-летняя женщина-водитель скончалась на месте ДТП, ее ребенок, приблизительно шести месяцев, скончался по дороге в больницу, еще один ребенок, мальчик примерно 3-х лет доставляется в лечебное учреждение», — сказано в публикации telegram-канала ГИБДД. Шестимесячный младенец перевозился в детской автолюльке. При столкновении ее выбросило из автомобиля. Второй ребенок перевозился в детском кресле. Водитель «Киа» за медицинской помощью не обращался. Движение на 45-м километре трассы Тюмень-Омск частично ограничено, открыта только одна полоса движения. Ранее URA.RU сообщало, как на тюменской автотрассе погиб семилетний ребенок. Автомобили LADA и УАЗ столкнулись на седьмом километре автодороги Армизон-Бердюжье. В одной из машин ехать мальчик, спасти которого не удалось. Фото: ГИБДД Тюменской области

В смертельном ДТП на трассе Тюмень-Омск погибли мать и ее шестимесячный ребенок. Об этом сообщает ГИБДД Тюменской области. «На трассе столкнулись „Киа Спортейдж“ и „Тойота Витц“, один из автомобилей выехал на встречную полосу. В „Тойоте“ ехала мама с двумя малолетними детьми, предварительно семья из Тюмени. 30-летняя женщина-водитель скончалась на месте ДТП, ее ребенок, приблизительно шести месяцев, скончался по дороге в больницу, еще один ребенок, мальчик примерно 3-х лет доставляется в лечебное учреждение», — сказано в публикации telegram-канала ГИБДД. Шестимесячный младенец перевозился в детской автолюльке. При столкновении ее выбросило из автомобиля. Второй ребенок перевозился в детском кресле. Водитель «Киа» за медицинской помощью не обращался. Движение на 45-м километре трассы Тюмень-Омск частично ограничено, открыта только одна полоса движения. Ранее URA.RU сообщало, как на тюменской автотрассе погиб семилетний ребенок. Автомобили LADA и УАЗ столкнулись на седьмом километре автодороги Армизон-Бердюжье. В одной из машин ехать мальчик, спасти которого не удалось.