Шестимесячный младенец и его мать погибли в ДТП под Тюменью

В смертельном ДТП на трассе Тюмень-Омск погибли мать и ее шестимесячный ребенок. Об этом сообщает ГИБДД Тюменской области.
«На трассе столкнулись „Киа Спортейдж“ и „Тойота Витц“, один из автомобилей выехал на встречную полосу. В „Тойоте“ ехала мама с двумя малолетними детьми, предварительно семья из Тюмени. 30-летняя женщина-водитель скончалась на месте ДТП, ее ребенок, приблизительно шести месяцев, скончался по дороге в больницу, еще один ребенок, мальчик примерно 3-х лет доставляется в лечебное учреждение», — сказано в публикации telegram-канала ГИБДД.
Шестимесячный младенец перевозился в детской автолюльке. При столкновении ее выбросило из автомобиля. Второй ребенок перевозился в детском кресле.
Водитель «Киа» за медицинской помощью не обращался. Движение на 45-м километре трассы Тюмень-Омск частично ограничено, открыта только одна полоса движения.
Ранее URA.RU сообщало, как на тюменской автотрассе погиб семилетний ребенок. Автомобили LADA и УАЗ столкнулись на седьмом километре автодороги Армизон-Бердюжье. В одной из машин ехать мальчик, спасти которого не удалось.
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