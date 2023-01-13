Полицейские в Тобольске спасли краснокнижную рыбу от браконьера

В Тобольске задержали браконьера, который незаконно выловил рыбу ценой в 480 тысяч рублей

14 января 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Мужчина поймал краснокнижного осетра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В речном порту Тобольска полицейские задержали мужчину, который с помощью сетей занимался подводной рыбалкой без разрешительных документов. Вместе с этим они обнаружили в его улове краснокнижного осетра, стоимость которого составила 480 тысяч рублей. Об этом инциденте сообщили в Управлении на транспорте МВД России по УрФО. «На момент задержания мужчина производил вылов водных биологических ресурсов двумя ставными рыболовными сетями, не имея разрешительных документов <…> Полицейские изъяли одну особь рыбы вида Сибирский осетр, которая занесена в Красную книгу Российской Федерации. Ущерб, причиненный государству, за вылов осетра составил более 480 000 рублей», — передали в ведомстве сообщение пресс-службы Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте. По версии силовых структур, браконьер установил сети за два дня до задержания. Сейчас в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по первой части статьи 258.1 УК РФ. Одно из возможных наказаний грозит мужчине до четырех лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей.

В речном порту Тобольска полицейские задержали мужчину, который с помощью сетей занимался подводной рыбалкой без разрешительных документов. Вместе с этим они обнаружили в его улове краснокнижного осетра, стоимость которого составила 480 тысяч рублей. Об этом инциденте сообщили в Управлении на транспорте МВД России по УрФО. «На момент задержания мужчина производил вылов водных биологических ресурсов двумя ставными рыболовными сетями, не имея разрешительных документов <…> Полицейские изъяли одну особь рыбы вида Сибирский осетр, которая занесена в Красную книгу Российской Федерации. Ущерб, причиненный государству, за вылов осетра составил более 480 000 рублей», — передали в ведомстве сообщение пресс-службы Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте. По версии силовых структур, браконьер установил сети за два дня до задержания. Сейчас в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по первой части статьи 258.1 УК РФ. Одно из возможных наказаний грозит мужчине до четырех лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей.