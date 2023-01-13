13 января 2023
12 января 2023

Полицейские в Тобольске спасли краснокнижную рыбу от браконьера

В Тобольске задержали браконьера, который незаконно выловил рыбу ценой в 480 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, зимняя рыбалка, рыбак, рыбалка, лед, тобол зимой
Мужчина поймал краснокнижного осетра Фото:

В речном порту Тобольска полицейские задержали мужчину, который с помощью сетей занимался подводной рыбалкой без разрешительных документов. Вместе с этим они обнаружили в его улове краснокнижного осетра, стоимость которого составила 480 тысяч рублей. Об этом инциденте сообщили в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.

«На момент задержания мужчина производил вылов водных биологических ресурсов двумя ставными рыболовными сетями, не имея разрешительных документов <…> Полицейские изъяли одну особь рыбы вида Сибирский осетр, которая занесена в Красную книгу Российской Федерации. Ущерб, причиненный государству, за вылов осетра составил более 480 000 рублей», — передали в ведомстве сообщение пресс-службы Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте. По версии силовых структур, браконьер установил сети за два дня до задержания.

Сейчас в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по первой части статьи 258.1 УК РФ. Одно из возможных наказаний грозит мужчине до четырех лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей.

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В речном порту Тобольска полицейские задержали мужчину, который с помощью сетей занимался подводной рыбалкой без разрешительных документов. Вместе с этим они обнаружили в его улове краснокнижного осетра, стоимость которого составила 480 тысяч рублей. Об этом инциденте сообщили в Управлении на транспорте МВД России по УрФО. «На момент задержания мужчина производил вылов водных биологических ресурсов двумя ставными рыболовными сетями, не имея разрешительных документов <…> Полицейские изъяли одну особь рыбы вида Сибирский осетр, которая занесена в Красную книгу Российской Федерации. Ущерб, причиненный государству, за вылов осетра составил более 480 000 рублей», — передали в ведомстве сообщение пресс-службы Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте. По версии силовых структур, браконьер установил сети за два дня до задержания. Сейчас в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по первой части статьи 258.1 УК РФ. Одно из возможных наказаний грозит мужчине до четырех лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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