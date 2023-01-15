Власти ЯНАО подтвердили гибель жителя Ноябрьска в зоне СВО

Правительство ЯНАО подтвердило гибель жителя Ноябрьска Сергея Власова в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщает «Миг ТВ», мужчина отправился служить добровольцем.
«В ходе спецоперации при исполнении воинского долга погиб Сергей Власов, 42-летний житель Ноябрьска. 14 ноября мужчина добровольно отправился в ряды вооруженных сил, подписав контракт», — сообщили в «Миг ТВ». Отмечается, что у мужчины осталось двое детей.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации на территории Украина. Как заявил глава государства, одна из ключевых задач СВО — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ.
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