15 января 2023
14 января 2023
13 января 2023

Власти ЯНАО подтвердили гибель жителя Ноябрьска в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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В зоне СВО погиб житель Ноябрьска Сергей Власов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Правительство ЯНАО подтвердило гибель жителя Ноябрьска Сергея Власова в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщает «Миг ТВ», мужчина отправился служить добровольцем.

«В ходе спецоперации при исполнении воинского долга погиб Сергей Власов, 42-летний житель Ноябрьска. 14 ноября мужчина добровольно отправился в ряды вооруженных сил, подписав контракт», — сообщили в «Миг ТВ». Отмечается, что у мужчины осталось двое детей.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации на территории Украина. Как заявил глава государства, одна из ключевых задач СВО — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ.

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Правительство ЯНАО подтвердило гибель жителя Ноябрьска Сергея Власова в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщает «Миг ТВ», мужчина отправился служить добровольцем. «В ходе спецоперации при исполнении воинского долга погиб Сергей Власов, 42-летний житель Ноябрьска. 14 ноября мужчина добровольно отправился в ряды вооруженных сил, подписав контракт», — сообщили в «Миг ТВ». Отмечается, что у мужчины осталось двое детей. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации на территории Украина. Как заявил глава государства, одна из ключевых задач СВО — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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