Элиты нашли применение тюменским общественникам

Новый созыв тюменской общественной палаты будет работать над проектом Кремля

Новый созыв общественной палаты Тюменской области займется строительством молодежного проекта Кремля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый созыв общественной палаты Тюменской области, который будет избран в январе 2023 года, будет работать над молодежным идеологическим проектом Кремля «Российское движение детей и молодежи». Задачу общественникам поставило руководство области. Об этом URA.RU стало известно от источника, близкого к общественной палате.

«Строительство молодежного движения в регионе станет одной из ключевых целей этого созыва. „Движение первых“ находится под личным контролем губернатора Моора и внутренней политики. Задача поставлена, спрашивать будут строго», — поделился собеседник агентства.

Агентство направило запросы в общественную молодежную палату и информационный центр правительства Тюменской области. Ответы на них ожидаются.

«Российское движение детей и молодежи» — важный идеологический проект федеральных властей. Его координационный совет в Тюменской области возглавил губернатор Александр Моор, а тюменская гордума выделила движению офис рядом со зданием областного парламента.