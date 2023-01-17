Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на концерт певца Shaman

Стоимость вип-билетов на концерт доходила до шести тысяч Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В тюменской филармонии с сольным концертом выступит российский певец Shaman. По информации онлайн-сервиса kassir.ru, почти все самые дорогие билеты стоимостью шесть тысяч рублей уже распроданы. Места расположены в центральной части партера и на передних рядах. Организаторы концерта называют певца главным открытием 2022 года.

«Shaman — популярный певец, поэт и композитор, хиты которого открыли новую эпоху в российском шоу-бизнесе, а сам артист стал главным музыкальным открытием 2022 года. Shaman выпустил рок-манифест „Я русский“, который произвел эффект разорвавшейся бомбы, а самого музыканта мгновенно сделал звездой первой величины», — говорится в анонсе сервиса kassir.ru.

Певец выступил с концертами на Донбассе. В августе, в День Государственного флага РФ, в Крыму исполнил гимн России. А в новогоднюю ночь, в праздничной программе первого канала, Shaman спел свою песню «Я русский» сразу после обращения Владимира Путина.

Концерт в Тюмени состоится 26 февраля в филармонии. Стоимость билетов варьируется от двух с половиной тысяч рублей до шести.