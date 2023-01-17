Тюменские бойцы в зоне СВО встретят Крещение в походной церкви

Тюменским бойцам передали иконы и пояса-обереги Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцы оборудовали в зоне проведения специальной военной операции походный храм. Видео об этом опубликовал в своем telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона пояснил, что так бойцы готовятся встретить праздник Крещения.

«В палатке есть все необходимое для совершения богослужений. Здесь уже встретили Рождество. Перед праздником передали нашим парням пояса-обереги и иконки», — сообщает Моор.

На видео видно, что в палатке есть все необходимые атрибуты для встречи православного праздника. Присутствуют иконы, свечи, походная библия. Так же на видео запечатлен момент передачи бойцам специальных поясов-оберегов, подготовленных тюменским духовенством.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины была объявлена президентом РФ в конце февраля 2022 года. В боевых действиях участвуют и Тюменцы. Регион сформировал собственные подразделения — «Тобол», «Тайга» и «Сибирь».