17 января 2023

В Кургане отменили автобусный маршрут

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы с логотипом Курганская область. Курган, общественный транспорт, пассажиры автобуса, автобусы
Информация об отмене маршрута размещена на сайте мэрии Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане перестало действовать свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту № 365 «ул. Витебского — пос. ТЭЦ». Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«Прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок № 365 „ул. Витебского — пос. ТЭЦ“, регистрационный номер в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок 53. <…> Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 13.01.2023 года», — указано в документе, размещенном на сайте.

В феврале также прекратятся перевозки по маршрутам № 329 ул. «Достоевского — ОАО „Синтез“» и № 306 «Вокзал — пос. Теплый Стан». Их заменят маршруты № 99 и № 11. В апреле отменят маршруты № 42 «ул. Невежина — ст. Утяк (отдельные рейсы до пос. Керамзитный)» и № 361 «1 микрорайон — ОАО „Синтез“». Маршрут № 42 заменят маршрутом № 14.

Ранее глава Кургана Елена Ситникова сообщала, что старые маршруты в Кургане постепенно отменят. Их заменят новые 40 маршрутов. За первую половину месяца горожане оставили сотни жалоб, связанных с автобусами. Также они не могут дозвониться до транспортного управления. Перевозчики связали проблемы, возникшие в первые недели реформы, с неправильно составленными графиками, которых сложно придерживаться из-за большого числа светофоров и ремонтов дорог.

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В Кургане перестало действовать свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту № 365 «ул. Витебского — пос. ТЭЦ». Данная информация размещена на сайте городской администрации. «Прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок № 365 „ул. Витебского — пос. ТЭЦ“, регистрационный номер в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок 53. <…> Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 13.01.2023 года», — указано в документе, размещенном на сайте. В феврале также прекратятся перевозки по маршрутам № 329 ул. «Достоевского — ОАО „Синтез“» и № 306 «Вокзал — пос. Теплый Стан». Их заменят маршруты № 99 и № 11. В апреле отменят маршруты № 42 «ул. Невежина — ст. Утяк (отдельные рейсы до пос. Керамзитный)» и № 361 «1 микрорайон — ОАО „Синтез“». Маршрут № 42 заменят маршрутом № 14. Ранее глава Кургана Елена Ситникова сообщала, что старые маршруты в Кургане постепенно отменят. Их заменят новые 40 маршрутов. За первую половину месяца горожане оставили сотни жалоб, связанных с автобусами. Также они не могут дозвониться до транспортного управления. Перевозчики связали проблемы, возникшие в первые недели реформы, с неправильно составленными графиками, которых сложно придерживаться из-за большого числа светофоров и ремонтов дорог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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