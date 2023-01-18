Разозленный водитель разбил зеркало на пассажирском автобусе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени водитель иномарки не уступил дорогу пассажирскому автобусу, а затем разбил ему зеркало. Видео происшествия размещено в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«BMW не выпустил автобус с остановки и загнул ему зеркало рукой. Надеюсь, это видео поможет водителю автобуса наказать обидчика! Там может не видно, но зеркало разбито в хлам!» — рассказал в группе «ЧС Тюмень» житель города Владимир Каровец.

Мужчина заснял дорожный конфликт, который произошел вблизи остановки «Ватутина» на улице Дружбы. На видео можно увидеть, как иномарка сначала подрезает автобус, а затем из нее выходит разъяренный водитель и нападает на общественный транспорт.

Обновлено (19.01.23, 11:36): как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД региона, в настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. После действиям участников будет дана правовая оценка.