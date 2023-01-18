Челябинский перевозчик получит 376 млн на маршрут до пригорода

19 января 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

К автобусам перевозчика предъявили ряд требований Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области объявили торги по выбору перевозчика на регулируемый маршрут № 136к до поселка Западный в Сосновском районе за 376 млн рублей. Это следует из данных сайта госзакупок. «Торги на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальному маршруту № 136К „Поселок Западный (микрорайон ‚Белый хутор‘) — город Челябинск (Железнодорожный вокзал)“. Прием заявок ведется до 3 февраля», — отмечается в конкурсной документации. Как сообщил telegram-канал « Челябинск, который смог» со ссылкой на заместителя начальника отдела организатора перевозок Евгения Талыпова, перевозчику предстоит ставить на маршрут по 12 автобусов. К транспортным средствам предъявляется несколько требований: они должны быть выпущенными не ранее июня 2022 года, вмещать от 75 пассажиров и иметь от 23 сидячих мест. Контракт заключат с 1 апреля. Срок действия договорных отношений закончится в декабре 2025 года. Сумма разбита на несколько лет. В течение 2023 года перевозчик получит из бюджета 100 млн рублей, в 2024 году — 130 млн и столько же — в 2023 году.

В Челябинской области объявили торги по выбору перевозчика на регулируемый маршрут № 136к до поселка Западный в Сосновском районе за 376 млн рублей. Это следует из данных сайта госзакупок. «Торги на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальному маршруту № 136К „Поселок Западный (микрорайон ‚Белый хутор‘) — город Челябинск (Железнодорожный вокзал)“. Прием заявок ведется до 3 февраля», — отмечается в конкурсной документации. Как сообщил telegram-канал «Челябинск, который смог» со ссылкой на заместителя начальника отдела организатора перевозок Евгения Талыпова, перевозчику предстоит ставить на маршрут по 12 автобусов. К транспортным средствам предъявляется несколько требований: они должны быть выпущенными не ранее июня 2022 года, вмещать от 75 пассажиров и иметь от 23 сидячих мест. Контракт заключат с 1 апреля. Срок действия договорных отношений закончится в декабре 2025 года. Сумма разбита на несколько лет. В течение 2023 года перевозчик получит из бюджета 100 млн рублей, в 2024 году — 130 млн и столько же — в 2023 году.