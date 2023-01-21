Депутат ГД от Тюмени призвал обрубить все каналы поставки металлов для оружия в Европу

Все каналы поставок в Европу металлов, необходимых для производства оружия, необходимо перекрыть. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от Тюмени Николай Брыкин. Парламентария также возмутило, что поставки металлов из Китая в страны Евросоюза осуществляются через Россию.
«Если редкоземельные металлы для производства оружия перевозятся из Китая в Европу через территорию России, то вывод напрашивается такой: мы убиваем себя своими же руками. <…> Все каналы поставки материалов для производства вооружения в страны ЕС нужно обрубить!», — написал Брыкин в своем telegram-канале.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, как Европа получает редкоземельные металлы из Китая через РФ. Однако Россия может прервать в любой момент поставки. Из-за этого производство европейского оружия остановится.
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