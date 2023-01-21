21 января 2023
20 января 2023

Депутат ГД от Тюмени призвал обрубить все каналы поставки металлов для оружия в Европу

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Прибытие первых крупных поставок плодоовощной продукции из Узбекистана. Екатеринбург, фура, контейнер, грузоперевозки, дальнобойщик, дальнобойщики, перевозка грузов, контейнеры, грузовик с прицепом, контейнерные перевозки
Ранее стало известно, что Европа получает китайские металлы через Россию Фото:

Все каналы поставок в Европу металлов, необходимых для производства оружия, необходимо перекрыть. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от Тюмени Николай Брыкин. Парламентария также возмутило, что поставки металлов из Китая в страны Евросоюза осуществляются через Россию.

«Если редкоземельные металлы для производства оружия перевозятся из Китая в Европу через территорию России, то вывод напрашивается такой: мы убиваем себя своими же руками. <…> Все каналы поставки материалов для производства вооружения в страны ЕС нужно обрубить!», — написал Брыкин в своем telegram-канале.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, как Европа получает редкоземельные металлы из Китая через РФ. Однако Россия может прервать в любой момент поставки. Из-за этого производство европейского оружия остановится.

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Все каналы поставок в Европу металлов, необходимых для производства оружия, необходимо перекрыть. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от Тюмени Николай Брыкин. Парламентария также возмутило, что поставки металлов из Китая в страны Евросоюза осуществляются через Россию. «Если редкоземельные металлы для производства оружия перевозятся из Китая в Европу через территорию России, то вывод напрашивается такой: мы убиваем себя своими же руками. <…> Все каналы поставки материалов для производства вооружения в страны ЕС нужно обрубить!», — написал Брыкин в своем telegram-канале. Ранее агентство Bloomberg сообщило, как Европа получает редкоземельные металлы из Китая через РФ. Однако Россия может прервать в любой момент поставки. Из-за этого производство европейского оружия остановится.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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