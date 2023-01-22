Bloomberg раскрыл, как Россия может лишить Европу всех вооружений

Bloomberg: Россия способна легко перекрыть Европе доступ к металлам из Китая

22 января 2023 в 19:28 Размер текста - 17 +

Bloomberg рассказал, что редкоземельные металлы из Китая поступают в Европу через Россию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Европа продолжает получать редкоземельные металлы, необходимые для производства вооружений, из Китая через Россию. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Эти поставки Россия может прервать в любой момент. «Самое незащищенное звено в цепочках поставок для производства такого оружия проходит по железнодорожным путям через врага, которого они пытаются победить», — передают журналисты агентства. С одной стороны, Запад не накладывает санкции на транзит. Но с другой стороны, Россия может начать блокировать эти перевозки, из-за чего производство европейского оружия остановится. Запад ввел ряд антироссийских санкций после начала специальной военной операции на Украине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке десятого пакета санкций. Он может включать ограничения для российского ядерного сектора, а также для средств массовой информации. В Китае рассказали о том, какие козыри есть у России, чтобы ответить на западные санкции, передают « Невские новости ». Россия уже ограничила экспорт некоторых видов сырья.

Европа продолжает получать редкоземельные металлы, необходимые для производства вооружений, из Китая через Россию. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Эти поставки Россия может прервать в любой момент. «Самое незащищенное звено в цепочках поставок для производства такого оружия проходит по железнодорожным путям через врага, которого они пытаются победить», — передают журналисты агентства. С одной стороны, Запад не накладывает санкции на транзит. Но с другой стороны, Россия может начать блокировать эти перевозки, из-за чего производство европейского оружия остановится. Запад ввел ряд антироссийских санкций после начала специальной военной операции на Украине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке десятого пакета санкций. Он может включать ограничения для российского ядерного сектора, а также для средств массовой информации. В Китае рассказали о том, какие козыри есть у России, чтобы ответить на западные санкции, передают «Невские новости». Россия уже ограничила экспорт некоторых видов сырья.