В ЯНАО не хватает чиновников широкого профиля

23 января 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

В правительство и муниципальные образования ЯНАО требуются специалисты широкого профиля и специалисты отраслевых сфер Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В правительство и муниципальные образования ЯНАО требуются специалисты широкого профиля и специалисты отраслевых сфер. Об этом URA.RU сообщили в аппарате губернатора региона. «В органах власти Правительства ЯНАО и в администрациях муниципальных образований округа есть вакантные управленческие должности. В большинстве своем требуются специалисты широкого профиля — экономисты, юристы, а также отраслевики из сфер экологии, информационных технологий, государственных закупок, социальной защиты населения, культуры, строительства», — говорится в сообщении. Также в аппарате губернатора рассказали, что вакансии на должности в правительство размещены на сайте Кадрыю89.рф. Кроме этого, информация о планируемых конкурсах на замещение вакантных должностей и на включение в кадровый резерв на государственной гражданской службе публикуется на официальном сайте Правительства ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что в агропромышленном департаменте правительства открыта вакансия управленца. Там требуется специалист, который возглавит юридический отдел.

В правительство и муниципальные образования ЯНАО требуются специалисты широкого профиля и специалисты отраслевых сфер. Об этом URA.RU сообщили в аппарате губернатора региона. «В органах власти Правительства ЯНАО и в администрациях муниципальных образований округа есть вакантные управленческие должности. В большинстве своем требуются специалисты широкого профиля — экономисты, юристы, а также отраслевики из сфер экологии, информационных технологий, государственных закупок, социальной защиты населения, культуры, строительства», — говорится в сообщении. Также в аппарате губернатора рассказали, что вакансии на должности в правительство размещены на сайте Кадрыю89.рф. Кроме этого, информация о планируемых конкурсах на замещение вакантных должностей и на включение в кадровый резерв на государственной гражданской службе публикуется на официальном сайте Правительства ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что в агропромышленном департаменте правительства открыта вакансия управленца. Там требуется специалист, который возглавит юридический отдел.