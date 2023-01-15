В агропромышленный департамент ЯНАО ищут управленца

В департамент агропромышленного комплекса ЯНАО требуется замначальника административно-правового управления, который возглавит юридический отдел. Вакансия опубликована на портале «Госслужба».
«Вакансия для включения в резерв, замещение по конкурсу. Источник вакансии: департамент агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа. Зарплата — от 70 000 до 99 000 рублей», — указано в описании к вакансии.
От кандидата требуется высшее образование, опыт работы госслужащим не менее двух лет и двухлетний трудовой стаж по специальности. Заявки от желающих занять должность принимаются до 25 января. Работодатель обещает пятидневную рабочую неделю, ненормированный рабочий день. Замначальника 10% служебного времени будет проводить в командировках.
Ранее сообщалось, что власти ЯНАО опубликовали вакансию на должность замначальника управления в окружной департамент внутренней политики. Соискателю обещают зарплату до 100 тысяч рублей.
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