15 января 2023
14 января 2023
13 января 2023

В агропромышленный департамент ЯНАО ищут управленца

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО ищут управленца в агропромышленный департамент Фото:

В департамент агропромышленного комплекса ЯНАО требуется замначальника административно-правового управления, который возглавит юридический отдел. Вакансия опубликована на портале «Госслужба».

«Вакансия для включения в резерв, замещение по конкурсу. Источник вакансии: департамент агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа. Зарплата — от 70 000 до 99 000 рублей», — указано в описании к вакансии.

От кандидата требуется высшее образование, опыт работы госслужащим не менее двух лет и двухлетний трудовой стаж по специальности. Заявки от желающих занять должность принимаются до 25 января. Работодатель обещает пятидневную рабочую неделю, ненормированный рабочий день. Замначальника 10% служебного времени будет проводить в командировках.

Ранее сообщалось, что власти ЯНАО опубликовали вакансию на должность замначальника управления в окружной департамент внутренней политики. Соискателю обещают зарплату до 100 тысяч рублей.

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В департамент агропромышленного комплекса ЯНАО требуется замначальника административно-правового управления, который возглавит юридический отдел. Вакансия опубликована на портале «Госслужба». «Вакансия для включения в резерв, замещение по конкурсу. Источник вакансии: департамент агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа. Зарплата — от 70 000 до 99 000 рублей», — указано в описании к вакансии. От кандидата требуется высшее образование, опыт работы госслужащим не менее двух лет и двухлетний трудовой стаж по специальности. Заявки от желающих занять должность принимаются до 25 января. Работодатель обещает пятидневную рабочую неделю, ненормированный рабочий день. Замначальника 10% служебного времени будет проводить в командировках. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО опубликовали вакансию на должность замначальника управления в окружной департамент внутренней политики. Соискателю обещают зарплату до 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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