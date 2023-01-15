В агропромышленный департамент ЯНАО ищут управленца

16 января 2023 в 23:50 Размер текста - 17 +

В ЯНАО ищут управленца в агропромышленный департамент Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В департамент агропромышленного комплекса ЯНАО требуется замначальника административно-правового управления, который возглавит юридический отдел. Вакансия опубликована на портале «Госслужба». «Вакансия для включения в резерв, замещение по конкурсу. Источник вакансии: департамент агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа. Зарплата — от 70 000 до 99 000 рублей», — указано в описании к вакансии. От кандидата требуется высшее образование, опыт работы госслужащим не менее двух лет и двухлетний трудовой стаж по специальности. Заявки от желающих занять должность принимаются до 25 января. Работодатель обещает пятидневную рабочую неделю, ненормированный рабочий день. Замначальника 10% служебного времени будет проводить в командировках. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО опубликовали вакансию на должность замначальника управления в окружной департамент внутренней политики. Соискателю обещают зарплату до 100 тысяч рублей.

В департамент агропромышленного комплекса ЯНАО требуется замначальника административно-правового управления, который возглавит юридический отдел. Вакансия опубликована на портале «Госслужба». «Вакансия для включения в резерв, замещение по конкурсу. Источник вакансии: департамент агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа. Зарплата — от 70 000 до 99 000 рублей», — указано в описании к вакансии. От кандидата требуется высшее образование, опыт работы госслужащим не менее двух лет и двухлетний трудовой стаж по специальности. Заявки от желающих занять должность принимаются до 25 января. Работодатель обещает пятидневную рабочую неделю, ненормированный рабочий день. Замначальника 10% служебного времени будет проводить в командировках. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО опубликовали вакансию на должность замначальника управления в окружной департамент внутренней политики. Соискателю обещают зарплату до 100 тысяч рублей.