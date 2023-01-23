Тюменская вакансия хирурга стала самой высокооплачиваемой в стране

24 января 2023 в 02:49 Размер текста - 17 +

Всего аналитики изучили 40 тысяч вакансий Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Вакансия врача-офтальмохирурга в Тюмени признана самой высокооплачиваемой среди остальных предложений о работе в январе. Об этом сообщили аналитики компании SuperJob, выборка которых включала в себя вакансии в городах с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек. «Больше всего в январе в российских городах с населением до 1 млн человек стало предложение для врача-офтальмолога в Тюмени на зарплату, которому готовы платить до 800 тыс. рублей в одном из ведущих центров микрохирургии глаза в России», — передают «Известия» результаты исследования. При этом и другие вакансии врачей составили большинство среди наиболее оплачиваемых в Тюмени. Всего анализ предложений о работе включал в себя 40 тысяч объявлений. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области наблюдается дефицит специалистов в сфере здравоохранения. Многие медики увольняются с работы из-за повышенной нагрузки, которая связана ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. В частности, в Областной больнице №12 не хватает почти двух десятков специалистов разных направлений.

Вакансия врача-офтальмохирурга в Тюмени признана самой высокооплачиваемой среди остальных предложений о работе в январе. Об этом сообщили аналитики компании SuperJob, выборка которых включала в себя вакансии в городах с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек. «Больше всего в январе в российских городах с населением до 1 млн человек стало предложение для врача-офтальмолога в Тюмени на зарплату, которому готовы платить до 800 тыс. рублей в одном из ведущих центров микрохирургии глаза в России», — передают «Известия» результаты исследования. При этом и другие вакансии врачей составили большинство среди наиболее оплачиваемых в Тюмени. Всего анализ предложений о работе включал в себя 40 тысяч объявлений. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области наблюдается дефицит специалистов в сфере здравоохранения. Многие медики увольняются с работы из-за повышенной нагрузки, которая связана ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. В частности, в Областной больнице №12 не хватает почти двух десятков специалистов разных направлений.