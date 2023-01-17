Тюменские медики увольняются с работы из-за роста заболеваемости ОРВИ

Медики увольняются из больниц на фоне роста заболеваемости ОРВИ Фото: Екатерина Сычкова

Тюменские медики увольняются с работы из-за напряженной ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к сфере здравоохранения. В региональном депздраве агентству рассказали о том, что медучреждениям не хватает специалистов узкого профиля: анестезиологов — реаниматологов, неврологов, участковых педиатров и терапевтов.

«Из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом у тюменских медиков стало гораздо больше работы. Многие врачи не выдерживают нагрузки и увольняются. Найти им замену не так-то просто. Врачей сейчас в целом по стране не хватает», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

В региональном департаменте здравоохранения агентству рассказали, что в больницах Тюменской области действительно не хватает врачей: на данный момент, открыта 191 вакансия. «Это 2,5% от общего числа врачей в поликлиниках региона. Нужны, в частности, анестезиологи — реаниматологи, неврологи, участковые педиатры и участковые терапевты. Количество вакантных должностей в Тюменской области обусловлено преимущественно нахождением медицинских сотрудников в отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 и 3-х лет. Кроме того, вакансии высвобождаются ввиду выхода сотрудников на пенсию», — сообщили агентству в региональном депздраве.

Там добавили, что медучреждения региона в постоянном режиме работают над поиском кадров на вакантные должности. Врачей привлекают на работу через официальные сайты больниц и поликлиник, рекрутинговые агентства, профильные университеты и центры занятости.