24 января 2023
23 января 2023

В Тюменской области детей вербуют на продажу наркотиков. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Социальные сети. Екатеринбург, интернет, мессенджер, telegram, сообщение, телеграм, социальная сеть
Сообщения от «работодателей» приходят детям в Telegram Фото:

Несовершеннолетнему из Тобольска (Тюменская область) предложили заработать на закладке наркотиков. Об этом в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте» рассказала мать ребенка.

«Моему ребенку через Telegram отправили такое сообщение. Хорошо, что он не ведется на подобное, но ведь есть ребята, которым голову задурить — раз плюнуть. Вычислить эту фантастическую тварь невозможно, все сидят под фейками и целенаправленно выискивают несовершеннолетних, им проще задурить голову деньгами. Родители, будьте внимательны, расскажите детям, что это небезопасно», — написала жительница Тобольска в городской группе.

Женщина приложила к записи скрин сообщений с предложением «заработать». Неизвестный пообещал мальчику от 8000 рублей в день за то, чтобы «прятать в укромных местах расфасованный товар», то есть запрещенные вещества.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области прокомментировали ситуацию. «Органы полиции на постоянной основе информируют несовершеннолетних об опасностях, с которыми они могут столкнуться в интернете. В том числе и в мессенджерах. При поступлении подобных сообщений рекомендуем обращаться в правоохранительные органы», — отметили в ведомстве.

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Несовершеннолетнему из Тобольска (Тюменская область) предложили заработать на закладке наркотиков. Об этом в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте» рассказала мать ребенка. «Моему ребенку через Telegram отправили такое сообщение. Хорошо, что он не ведется на подобное, но ведь есть ребята, которым голову задурить — раз плюнуть. Вычислить эту фантастическую тварь невозможно, все сидят под фейками и целенаправленно выискивают несовершеннолетних, им проще задурить голову деньгами. Родители, будьте внимательны, расскажите детям, что это небезопасно», — написала жительница Тобольска в городской группе. Женщина приложила к записи скрин сообщений с предложением «заработать». Неизвестный пообещал мальчику от 8000 рублей в день за то, чтобы «прятать в укромных местах расфасованный товар», то есть запрещенные вещества. В пресс-службе УМВД по Тюменской области прокомментировали ситуацию. «Органы полиции на постоянной основе информируют несовершеннолетних об опасностях, с которыми они могут столкнуться в интернете. В том числе и в мессенджерах. При поступлении подобных сообщений рекомендуем обращаться в правоохранительные органы», — отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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