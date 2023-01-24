В Тюменской области детей вербуют на продажу наркотиков. Скрин

25 января 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

Сообщения от «работодателей» приходят детям в Telegram Фото: Анна Майорова © URA.RU Несовершеннолетнему из Тобольска (Тюменская область) предложили заработать на закладке наркотиков. Об этом в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте» рассказала мать ребенка. «Моему ребенку через Telegram отправили такое сообщение. Хорошо, что он не ведется на подобное, но ведь есть ребята, которым голову задурить — раз плюнуть. Вычислить эту фантастическую тварь невозможно, все сидят под фейками и целенаправленно выискивают несовершеннолетних, им проще задурить голову деньгами. Родители, будьте внимательны, расскажите детям, что это небезопасно», — написала жительница Тобольска в городской группе. Женщина приложила к записи скрин сообщений с предложением «заработать». Неизвестный пообещал мальчику от 8000 рублей в день за то, чтобы «прятать в укромных местах расфасованный товар», то есть запрещенные вещества. В пресс-службе УМВД по Тюменской области прокомментировали ситуацию. «Органы полиции на постоянной основе информируют несовершеннолетних об опасностях, с которыми они могут столкнуться в интернете. В том числе и в мессенджерах. При поступлении подобных сообщений рекомендуем обращаться в правоохранительные органы», — отметили в ведомстве. Фото: группа «Типичный Тобольск» во «ВКонтакте»

Несовершеннолетнему из Тобольска (Тюменская область) предложили заработать на закладке наркотиков. Об этом в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте» рассказала мать ребенка. «Моему ребенку через Telegram отправили такое сообщение. Хорошо, что он не ведется на подобное, но ведь есть ребята, которым голову задурить — раз плюнуть. Вычислить эту фантастическую тварь невозможно, все сидят под фейками и целенаправленно выискивают несовершеннолетних, им проще задурить голову деньгами. Родители, будьте внимательны, расскажите детям, что это небезопасно», — написала жительница Тобольска в городской группе. Женщина приложила к записи скрин сообщений с предложением «заработать». Неизвестный пообещал мальчику от 8000 рублей в день за то, чтобы «прятать в укромных местах расфасованный товар», то есть запрещенные вещества. В пресс-службе УМВД по Тюменской области прокомментировали ситуацию. «Органы полиции на постоянной основе информируют несовершеннолетних об опасностях, с которыми они могут столкнуться в интернете. В том числе и в мессенджерах. При поступлении подобных сообщений рекомендуем обращаться в правоохранительные органы», — отметили в ведомстве.