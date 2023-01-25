Сотрудники курганского ГИБДД сообщили о ДТП, в котором получил травмы ребенок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шестилетняя девочка пострадала в Кургане после ДТП, в котором ее мать за рулем Daewoo Matiz врезалась в эвакуатор Hyundai. Об инциденте рассказали в городском отделе ГИБДД.

«25 января <…> водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Matiz, двигаясь по ул. Б.-Петрова <…> выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, допустила столкновение с автомобилем Hyundai 47448E. В результате происшествия несовершеннолетний пассажир автомобиля Daewoo Matiz, 2016 года рождения, получила телесные повреждения», — привели подробности происшествия в полиции. Мать девочки отказалась от госпитализации ребенка.

Пострадавшая девочка ехала в детском автокресле. Удерживающее устройство не было должным образом закреплено ремнями безопасности, сообщили в ОГИБДД по г. Кургану.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане водитель попал в больницу после ДТП. Мужчина на иномарке не уступил дорогу автобусу и получил травмы после аварии.

Шестилетняя пассажирка Daewoo Matiz получила травмы в ДТП в Кургане фото: ОГИБДД УМФД РФ по г. Кургану