25 января 2023

В Кургане шестилетняя девочка получила травмы в ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Флешмоб Дедов Морозов. Курган, патруль дпс, дпс
Сотрудники курганского ГИБДД сообщили о ДТП, в котором получил травмы ребенок Фото:

Шестилетняя девочка пострадала в Кургане после ДТП, в котором ее мать за рулем Daewoo Matiz врезалась в эвакуатор Hyundai. Об инциденте рассказали в городском отделе ГИБДД.

«25 января <…> водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Matiz, двигаясь по ул. Б.-Петрова <…> выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, допустила столкновение с автомобилем Hyundai 47448E. В результате происшествия несовершеннолетний пассажир автомобиля Daewoo Matiz, 2016 года рождения, получила телесные повреждения», — привели подробности происшествия в полиции. Мать девочки отказалась от госпитализации ребенка.

Пострадавшая девочка ехала в детском автокресле. Удерживающее устройство не было должным образом закреплено ремнями безопасности, сообщили в ОГИБДД по г. Кургану.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане водитель попал в больницу после ДТП. Мужчина на иномарке не уступил дорогу автобусу и получил травмы после аварии.

Шестилетняя пассажирка Daewoo Matiz получила травмы в ДТП в Кургане
Мать ребенка, управлявшая автомобилем, на встречной полосе курганской улицы Бурова-Петрова врезалась в эвакуатор Hyundai

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Шестилетняя девочка пострадала в Кургане после ДТП, в котором ее мать за рулем Daewoo Matiz врезалась в эвакуатор Hyundai. Об инциденте рассказали в городском отделе ГИБДД. «25 января <…> водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Matiz, двигаясь по ул. Б.-Петрова <…> выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, допустила столкновение с автомобилем Hyundai 47448E. В результате происшествия несовершеннолетний пассажир автомобиля Daewoo Matiz, 2016 года рождения, получила телесные повреждения», — привели подробности происшествия в полиции. Мать девочки отказалась от госпитализации ребенка. Пострадавшая девочка ехала в детском автокресле. Удерживающее устройство не было должным образом закреплено ремнями безопасности, сообщили в ОГИБДД по г. Кургану. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане водитель попал в больницу после ДТП. Мужчина на иномарке не уступил дорогу автобусу и получил травмы после аварии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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