В Кургане после ДТП с автобусом водитель попал в больницу. Фото

24 января 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

На курганском вокзале произошло ДТП с участием городского автобуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский водитель был госпитализирован после того, как врезался на своем автомобиле в городской автобус. Об этом URA.RU сообщили в городском отделе ГИБДД. «Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Мазда 6 <…> не уступил дорогу и допустил столкновение с маршрутным автобусом ПАЗ 320435, <…> получил телесные повреждения, госпитализирован в БСМП г. Кургана, — сообщили в городской автоинспекции. ДТП произошло возле железнодорожного вокзала. По данным сотрудников ГИБДД, 36-летний мужчина ехал на Mazda6 со стороны автобусного вокзала. При проезде кругового перекрестка Красина — Станционная, он не предоставил право проезда автобусу. ПАЗ ударил японский седан в правую часть капота, после чего водитель иномарки получил травмы и был доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане назвали самые опасные перекрестки. Наиболее проблемным городским перекрестком стало пересечение Голикова — Мальцева, где за год погибли два человека и двое пострадали. В Кургане водитель попал в больницу, врезавшись в городской автобус фото: ОГИБДД УМВД по г. Кургану

Курганский водитель был госпитализирован после того, как врезался на своем автомобиле в городской автобус. Об этом URA.RU сообщили в городском отделе ГИБДД. «Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Мазда 6 <…> не уступил дорогу и допустил столкновение с маршрутным автобусом ПАЗ 320435, <…> получил телесные повреждения, госпитализирован в БСМП г. Кургана, — сообщили в городской автоинспекции. ДТП произошло возле железнодорожного вокзала. По данным сотрудников ГИБДД, 36-летний мужчина ехал на Mazda6 со стороны автобусного вокзала. При проезде кругового перекрестка Красина — Станционная, он не предоставил право проезда автобусу. ПАЗ ударил японский седан в правую часть капота, после чего водитель иномарки получил травмы и был доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане назвали самые опасные перекрестки. Наиболее проблемным городским перекрестком стало пересечение Голикова — Мальцева, где за год погибли два человека и двое пострадали.