25 января 2023

Тюменец заживо сгорел в воспламенившемся доме

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Прямое попадание в частный дом по улице Ватутина в Донецке, ДНР. Донецк, мчс, пожар, тушение, последствия, обстрел, пожарные
В дачном обществе под Тюменью вспыхнул пожар в частном доме Фото:

В Тюмени при пожаре в частном доме в садовом товариществе «Дружба» погиб мужчина. Дом сгорел из-за неправильной эксплуатации отопительной печи. Информацию сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

«Ранним утром 26 января 2023 года в садовом товариществе „Дружба“ Тюменского района произошел пожар в частном жилом доме. В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшего мужчины. По предварительной версии причиной пожара могло послужить нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи», — сообщает МЧС по Тюменской области.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре в заречном микрорайоне. Пламя охватило одноэтажный частный дом. Погиб один человек.

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В Тюмени при пожаре в частном доме в садовом товариществе «Дружба» погиб мужчина. Дом сгорел из-за неправильной эксплуатации отопительной печи. Информацию сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области. «Ранним утром 26 января 2023 года в садовом товариществе „Дружба“ Тюменского района произошел пожар в частном жилом доме. В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшего мужчины. По предварительной версии причиной пожара могло послужить нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи», — сообщает МЧС по Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в заречном микрорайоне. Пламя охватило одноэтажный частный дом. Погиб один человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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