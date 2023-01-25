Тюменец заживо сгорел в воспламенившемся доме

В дачном обществе под Тюменью вспыхнул пожар в частном доме Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В Тюмени при пожаре в частном доме в садовом товариществе «Дружба» погиб мужчина. Дом сгорел из-за неправильной эксплуатации отопительной печи. Информацию сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

«Ранним утром 26 января 2023 года в садовом товариществе „Дружба“ Тюменского района произошел пожар в частном жилом доме. В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшего мужчины. По предварительной версии причиной пожара могло послужить нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи», — сообщает МЧС по Тюменской области.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре в заречном микрорайоне. Пламя охватило одноэтажный частный дом. Погиб один человек.