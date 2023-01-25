Жители района ЯНАО жалуются на безопасность новой площадки, которую поставили власти

Жителям Коротчаево не понравилась площадка «ТутоКруто» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители района Коротчаево (ЯНАО) жалуются на небезопасный канатный комплекс многофункциональной площадки «ТутоКруто», которую власти Нового Уренгоя открыли осенью прошлого года. Как обсуждают горожане в чатах telegram-канала, дети могут запутаться в канатах, а родители не смогут им помочь из-за непродуманной конструкции.

«Мне не понравился деревянный комплекс (самый основной, где канаты и лесенки). Неудобно, что совсем нет никаких ступеней, невозможно взрослому забраться наверх. Моя доча (4 года) забралась по канатной лесенке наверх, я думала она сможет потом перебраться на этажи ниже, а она боится. Стоит вверху на площадке, рыдает, слезть не может. А я внизу стою, чуть не плачу, потому что ничего сделать не могу. Дотянуться не могу и залезть не могу», — рассказала Александра.

Местные жители отметили, что на площадке также не хватает тренажеров и нет названия для бассейна. «Тренажеров не хватает. Люди надеялись на большее. Пишут, что многофункциональный комплекс, а на деле не очень», — написал пользователь с ником «ZM». «Не очень удачный комплекс», — добавила Александра.

Агентство направило запрос в пресс-службу администрации Нового Уренгоя. На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее жители района Коротчаево предлагали назвать многофункциональную площадку «ТутоКруто» в честь погибшего политика Михаила Пацевича. Горожане писали, что изначально реализацией проекта занимался именно он.