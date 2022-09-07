Объект в Новом Уренгое просят назвать в память погибшего политика

Жители района Коротчаево просят назвать новую площадку в честь погибшего депутата Михаила Пацевича

Жители Коротчаево предложили назвать новую площадку в честь Михаила Пацевича Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Жители района Коротчаево просят назвать новую площадку в честь погибшего депутата Тюменской областной думы Михаила Пацевича, который весной выпал из окна многоэтажки в Новом Уренгое. Об этом горожане сообщили в местном telegram-канале.

«Эту площадку практически с самого начала создавал депутат городской, а в последствии областной думы, Михаил Пацевич. Михаил Пацевич родился в Новом Уренгое. С 2011 года по 2016 год работал педагогом-психологом в муниципальном общеобразовательном учреждении „Гимназия“. В 2019 году работал директором государственного казенного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа „Региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи“. Затем в этом же году стал директором детского сада „Звездочка“. Кроме всего прочего, Михаил как общественник сделал много хорошего для детей как Нового Уренгоя, так и Коротчаево. К сожалению, жизнь Михаила оборвалась в самом расцвете сил. Считаю, что один из вариантов должен носить имя Михаила Пацевича», — пишет канал «Коротчаево.Инфо».

Однако мнение горожан разделилось. Не все посчитали уместным называть площадку в честь погибшего политика. «У детей должна быть ассоциация с игрой и весельем, а не с дядечками им неизвестными», — отметила пользователь с ником Darina. «Абсолютно согласен! Ну и что, что какой-то там депутат курировал? Это его работа, для того и выбран он был депутатом, чтобы заботиться о благе избирателей», — добавил Рустем Актемиров.

В администрации Нового Уренгоя агентству пояснили, что на данный момент жители поселка предлагают названия для объекта. «Идет сбор предложений. Это один из вариантов, который был предложен жителями района», — ответили там.

Тело Михаила Пацевича было найдено под окнами многоэтажного дома в Новом Уренгое 26 марта 2022 года. Тогда источник URA.RU, знакомый с ситуацией, уточнил, что Пацевич выпал из окна девятого этажа. Мужчина погиб до приезда скорой помощи.