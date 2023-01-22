Курганец украл велосипед перед зданием ФСИН

23 января 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Велосипед, который угнал курганец, стоит 12 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Местный житель угнал велосипед, который стоял рядом со зданием управления ФСИН по Курганской области. Данная информация сообщается в официальных документах горсуда. «Находясь у здания УФСИН России по Курганской области, мужчина решил украсть чужое имущество. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он тайно похитил велосипед „Иж-Байк Ренджер 26“. После чего скрылся с места происшествия, получив возможность распорядиться им по своему усмотрению», — указано в судебном акте горсуда. Стоимость украденного курганцем велосипеда оценивается в 12 000 рублей. Сообщается, что ответчик ранее уже привлекался к ответственности по статьям о краже (за что получил два срока — семь месяцев и почти два года) и разбое (почти 8 месяцев). Свою вину ответчик полностью признал. Курганский горсуд лишил мужчину свободы на два года и освободил от оплаты издержек по процессу. Ранее URA.RU писало, что полицейские устроили погоню за курганцем, который угнал грузовик. Местный житель угнал «Газель». Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на то, что курганец ехал по дороге с односторонним движением.

Местный житель угнал велосипед, который стоял рядом со зданием управления ФСИН по Курганской области. Данная информация сообщается в официальных документах горсуда. «Находясь у здания УФСИН России по Курганской области, мужчина решил украсть чужое имущество. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он тайно похитил велосипед „Иж-Байк Ренджер 26“. После чего скрылся с места происшествия, получив возможность распорядиться им по своему усмотрению», — указано в судебном акте горсуда. Стоимость украденного курганцем велосипеда оценивается в 12 000 рублей. Сообщается, что ответчик ранее уже привлекался к ответственности по статьям о краже (за что получил два срока — семь месяцев и почти два года) и разбое (почти 8 месяцев). Свою вину ответчик полностью признал. Курганский горсуд лишил мужчину свободы на два года и освободил от оплаты издержек по процессу. Ранее URA.RU писало, что полицейские устроили погоню за курганцем, который угнал грузовик. Местный житель угнал «Газель». Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на то, что курганец ехал по дороге с односторонним движением.