29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

В Кургане пенсионерка попала в больницу после поездки на автобусе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, автобусная остановка, автобус, пассажиры
В курганском автобусе упала пожилая женщина (архивное фото) Фото:

В Кургане 83-летняя жительница упала во время поездки в автобусе и была госпитализирована. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану.

«На улице Бажова автобус ПАЗ-320435 начал отъезжать от остановки общественного транспорта. Пожилая пассажирка шла по проходу из передней в заднюю часть, не держась за поручни. Женщина упала. В результате падения пассажирка была госпитализирована», — говорится в сообщении ведомства. Происшествие случилось 28 января.

Курганская пенсионерка упала во время поездки на автобусе
Фото:

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В Кургане 83-летняя жительница упала во время поездки в автобусе и была госпитализирована. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану. «На улице Бажова автобус ПАЗ-320435 начал отъезжать от остановки общественного транспорта. Пожилая пассажирка шла по проходу из передней в заднюю часть, не держась за поручни. Женщина упала. В результате падения пассажирка была госпитализирована», — говорится в сообщении ведомства. Происшествие случилось 28 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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