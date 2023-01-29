В курганском автобусе упала пожилая женщина (архивное фото)
В Кургане 83-летняя жительница упала во время поездки в автобусе и была госпитализирована. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану.
«На улице Бажова автобус ПАЗ-320435 начал отъезжать от остановки общественного транспорта. Пожилая пассажирка шла по проходу из передней в заднюю часть, не держась за поручни. Женщина упала. В результате падения пассажирка была госпитализирована», — говорится в сообщении ведомства. Происшествие случилось 28 января.
Курганская пенсионерка упала во время поездки на автобусе
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