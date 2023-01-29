В Кургане пенсионерка попала в больницу после поездки на автобусе. Фото

30 января 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

В курганском автобусе упала пожилая женщина (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане 83-летняя жительница упала во время поездки в автобусе и была госпитализирована. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану. «На улице Бажова автобус ПАЗ-320435 начал отъезжать от остановки общественного транспорта. Пожилая пассажирка шла по проходу из передней в заднюю часть, не держась за поручни. Женщина упала. В результате падения пассажирка была госпитализирована», — говорится в сообщении ведомства. Происшествие случилось 28 января. Курганская пенсионерка упала во время поездки на автобусе Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Кургану

В Кургане 83-летняя жительница упала во время поездки в автобусе и была госпитализирована. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану. «На улице Бажова автобус ПАЗ-320435 начал отъезжать от остановки общественного транспорта. Пожилая пассажирка шла по проходу из передней в заднюю часть, не держась за поручни. Женщина упала. В результате падения пассажирка была госпитализирована», — говорится в сообщении ведомства. Происшествие случилось 28 января.