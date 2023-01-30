Власти США ввели жесткие ограничения для Huawei

FT: США прекратили выдавать лицензии на экспорт американских технологий Huawei

31 января 2023 в 04:50 Размер текста - 17 +

Ряду американских компаний запретили получать лицензии на экспорт продукции Huawei Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В правительстве США решили прекратить выдавать американским компаниям лицензии на экспорт продукции производителя из Китая — компании Huawei. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. «Минторговли [США] уведомило ряд компаний о том, что оно более не выдает лицензии на экспорт американских технологий Huawei», — указано на сайте газеты Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с дискуссиями, которые сейчас разворачиваются в правительстве. По данным издания, среди американских чиновников из администрации президента США Джо Байдена ходят разговоры о полном запрете продаж китайской компании, которую подозревает в тесном сотрудничестве с китайским правительством и силовиками. США начали вводить ограничения в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования несколько лет назад. Тогда поставки стали возможны только с разрешения правительства. URA.RU уже писало, что Министерство обороны Соединенных Штатов решило прекратить продажу китайских смартфонов на территории своих военных баз. Отказ мотивировали угрозой интересам американской армии.

В правительстве США решили прекратить выдавать американским компаниям лицензии на экспорт продукции производителя из Китая — компании Huawei. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. «Минторговли [США] уведомило ряд компаний о том, что оно более не выдает лицензии на экспорт американских технологий Huawei», — указано на сайте газеты Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с дискуссиями, которые сейчас разворачиваются в правительстве. По данным издания, среди американских чиновников из администрации президента США Джо Байдена ходят разговоры о полном запрете продаж китайской компании, которую подозревает в тесном сотрудничестве с китайским правительством и силовиками. США начали вводить ограничения в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования несколько лет назад. Тогда поставки стали возможны только с разрешения правительства. URA.RU уже писало, что Министерство обороны Соединенных Штатов решило прекратить продажу китайских смартфонов на территории своих военных баз. Отказ мотивировали угрозой интересам американской армии.