Власти США ввели жесткие ограничения для Huawei

В правительстве США решили прекратить выдавать американским компаниям лицензии на экспорт продукции производителя из Китая — компании Huawei. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«Минторговли [США] уведомило ряд компаний о том, что оно более не выдает лицензии на экспорт американских технологий Huawei», — указано на сайте газеты Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с дискуссиями, которые сейчас разворачиваются в правительстве. По данным издания, среди американских чиновников из администрации президента США Джо Байдена ходят разговоры о полном запрете продаж китайской компании, которую подозревает в тесном сотрудничестве с китайским правительством и силовиками.
США начали вводить ограничения в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования несколько лет назад. Тогда поставки стали возможны только с разрешения правительства. URA.RU уже писало, что Министерство обороны Соединенных Штатов решило прекратить продажу китайских смартфонов на территории своих военных баз. Отказ мотивировали угрозой интересам американской армии.
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В правительстве США решили прекратить выдавать американским компаниям лицензии на экспорт продукции производителя из Китая — компании Huawei. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. «Минторговли [США] уведомило ряд компаний о том, что оно более не выдает лицензии на экспорт американских технологий Huawei», — указано на сайте газеты Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с дискуссиями, которые сейчас разворачиваются в правительстве. По данным издания, среди американских чиновников из администрации президента США Джо Байдена ходят разговоры о полном запрете продаж китайской компании, которую подозревает в тесном сотрудничестве с китайским правительством и силовиками. США начали вводить ограничения в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования несколько лет назад. Тогда поставки стали возможны только с разрешения правительства. URA.RU уже писало, что Министерство обороны Соединенных Штатов решило прекратить продажу китайских смартфонов на территории своих военных баз. Отказ мотивировали угрозой интересам американской армии.