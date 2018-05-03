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03 мая 2018
11:44  03 мая 2018 0

США собрались запретить продажу китайских смартфонов

Китайские смартфоны запретили продавать на военных базах СШАФото: PxHere

Министерство обороны США решило прекратить продажу китайских смартфонов Huawei и ZTE на территории своих военных баз. Речь идет о базах, расположенных по всему миру, а не только на территории Штатов.

Отказ от продажи именно этих смартфонов мотивирован тем, что они якобы угрожают интересам американской армии, отмечает RT. «Устройства Huawei и ZTE могут представлять неприемлемый риск для личного состава, данных и операций министерства», — заявил представитель Пентагона Дэйв Истберн.

Соответствующее распоряжение было направлено в магазины на военных базах США еще в прошлую пятницу, уточняет «Коммерсант». Вместе с тем, как подчеркивает газета, американским солдатам и офицерам не запрещается приобретать упомянутые смартфоны в других торговых точках.

Кроме того, как добавляет «Интерфакс» со ссылкой на Wall Street Journal, в Вашингтоне сейчас готовят указ, направленный на ограничение импорта телекоммуникационных устройств из Китая. Ожидается, что запрет коснется Huawei и ZTE. Вместе с тем РБК подчеркивает, что окончательное решение по этому поводу пока не принято.

Виктор Жуков
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