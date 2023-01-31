31 января 2023
30 января 2023

В Татарстане ищут тюменских рабочих на зарплату в 240 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Единственным требованием к кандидату является опыт работы на автомобильном кране Фото:

Тюменским машинистам предлагают работу в Татарстане. За вахту Нижнекамске (Республика Татарстан) сотрудникам готовы платить до 240 тысяч рублей. Вакансия опубликована на площадке по поиску работы hh.ru.

«Вакансия: машинист автокрана 7-8 разряда. Обязанности: управление краном автомобильным (25 тонн; 50 тонн; 120 тонн) на базе КАМАЗа. Зарплата от 195 до 240 тысяч рублей», — указал на сайте работодатель.

Вахта длится 45 дней. Единственным требованием к кандидату является опыт работы на автомобильном кране. Проезд, питание и проживание предоставят сотруднику за счет организации.

Ранее URA.RU писало, что тюменцев приглашают на работу кировский мясокомбинат на зарплату в 277 тысяч рублей. Организация гарантирует предоставить сотрудникам проживание в двухкомнатных квартирах, спецодежду и компенсировать проезд после первой вахты.

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Тюменским машинистам предлагают работу в Татарстане. За вахту Нижнекамске (Республика Татарстан) сотрудникам готовы платить до 240 тысяч рублей. Вакансия опубликована на площадке по поиску работы hh.ru. «Вакансия: машинист автокрана 7-8 разряда. Обязанности: управление краном автомобильным (25 тонн; 50 тонн; 120 тонн) на базе КАМАЗа. Зарплата от 195 до 240 тысяч рублей», — указал на сайте работодатель. Вахта длится 45 дней. Единственным требованием к кандидату является опыт работы на автомобильном кране. Проезд, питание и проживание предоставят сотруднику за счет организации. Ранее URA.RU писало, что тюменцев приглашают на работу кировский мясокомбинат на зарплату в 277 тысяч рублей. Организация гарантирует предоставить сотрудникам проживание в двухкомнатных квартирах, спецодежду и компенсировать проезд после первой вахты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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