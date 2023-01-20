Звезда российского стендапа выступит в ЯНАО

В Губкинском и Муравленко выступит стендапер Павел Дедищев

Концерты Павла Дедищева состоятся 27 и 28 февраля Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Губкинском и Муравленко (ЯНАО) состоятся выступления резидента шоу StandUp на ТНТ Павла Дедищева. Информация о концертах опубликована в соцсетях учреждений культуры.

«Павел Дедищев в Муравленко! Пожалуй, один из самых известных комиков на сегодняшний момент порадует вас абсолютно новой программой», — сообщается в telegram-канале городской Централизованной клубной системы. Дедищев выступит 27 февраля в Доме культуры.

Концерт в Губкинском состоится в ДК «Нефтяник» 28 февраля, говорится на странице городской Централизованной клубной системы в соцсети «ВКонтакте». Выступления в обоих городах начнутся в 20:00.

Ранее сообщалось, что резидент и ведущий Comedy Club Павел Воля выступит в Новом Уренгое. Артист приедет с концертом в округ весной.