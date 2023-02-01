01 февраля 2023
31 января 2023

В ЯНАО внук убил бабушку деревянным бруском

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор бывшему главе МЧС Рожкову Олегу. Курган , арестант, руки, наручники
19-летний житель села Халясавэй подозревается в убийстве собственной бабушки Фото:

Житель села Халясавэй Пуровского района ЯНАО, будучи в алкогольном опьянении, поссорился с бабушкой и нанес ей удары деревянным бруском. Как сообщается на сайте регионального управления СКР, от полученных травм женщина скончалась.

«Накануне происшествия 19-летний внук женщины, вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, проявил агрессию в отношении членов семьи, из-за чего его мать ушла из дома, оставив юношу наедине с бабушкой. В ходе возникшей между ними ссоры внук избил пожилую женщину деревянным бруском и лег спать», — говорится в сообщении.

Происшествие произошло 30 января в доме по улице Центральная в селе. Тело пожилой женщины обнаружили родственники. Подозреваемый задержан.

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Житель села Халясавэй Пуровского района ЯНАО, будучи в алкогольном опьянении, поссорился с бабушкой и нанес ей удары деревянным бруском. Как сообщается на сайте регионального управления СКР, от полученных травм женщина скончалась. «Накануне происшествия 19-летний внук женщины, вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, проявил агрессию в отношении членов семьи, из-за чего его мать ушла из дома, оставив юношу наедине с бабушкой. В ходе возникшей между ними ссоры внук избил пожилую женщину деревянным бруском и лег спать», — говорится в сообщении. Происшествие произошло 30 января в доме по улице Центральная в селе. Тело пожилой женщины обнаружили родственники. Подозреваемый задержан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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