В ЯНАО внук убил бабушку деревянным бруском

19-летний житель села Халясавэй подозревается в убийстве собственной бабушки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель села Халясавэй Пуровского района ЯНАО, будучи в алкогольном опьянении, поссорился с бабушкой и нанес ей удары деревянным бруском. Как сообщается на сайте регионального управления СКР, от полученных травм женщина скончалась.

«Накануне происшествия 19-летний внук женщины, вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, проявил агрессию в отношении членов семьи, из-за чего его мать ушла из дома, оставив юношу наедине с бабушкой. В ходе возникшей между ними ссоры внук избил пожилую женщину деревянным бруском и лег спать», — говорится в сообщении.

Происшествие произошло 30 января в доме по улице Центральная в селе. Тело пожилой женщины обнаружили родственники. Подозреваемый задержан.