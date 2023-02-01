Жители тюменской многоэтажки ищут хулиганов по отпечаткам на мусоре

Горожане пытаются найти злоумышленника, который выбрасывает мусор из окон многоэтажки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жильцы ЖК «Звездный городок» в Тюмени собираются по отпечаткам найти хулигана, который выбросил из окна многоэтажки тяжелый пакет со стеклянными бутылками на прохожих. Этот инцидент они обсудили в чате жильцов «ГП-10 Звездный городок» в мессенджере Viber.

«Сантиметрах в 20 от меня упал пакет с мусором! Полный пакет, еще и с бутылками! Вы человека могли убить! Если кто это сделал, прочитает — знай, мразь, тебе 10 пакетов таких на твою тупую голову свалится», — эмоционально высказалась потерпевшая.

В ответ жильцы этого же дома посоветовали девушке обратиться в полицию и попробовать найти злоумышленника по следам, оставленным на пакете с мусором. «Вы позвоните в полицию. Я знаю случай такой же, полиция реально нашла по отпечаткам людей, кто выкинул пакет», — рассказывает еще одна жительница дома.

По словам жильцов, такой случай не единичный. «По всей видимости, это одни и те же. С первого подъезда постоянно мусор из окна выкидывают. Найти бы и рожу набить придуркам», — отреагировала соседка потерпевшей.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в данном случае нет состава преступления. «Нет никаких последствий. Участковый в лучшем случае проведет профилактическую беседу, если установит, кто выкинул пакет. Нужно проводить беседу с жильцами, с председателем дома. В каждом доме есть старший дома, задача которого работать с жильцами, в том числе и представлять интересы управляющей компании», — пояснил собеседник агентства.

URA.RU также направило запрос в управляющую компанию «Моя страна». Ответ на него ожидается.