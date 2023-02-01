01 февраля 2023

Жители тюменской многоэтажки ищут хулиганов по отпечаткам на мусоре

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, многоэтажка, жилой дом, многоэтажный дом, полет, новостройки, отпуск, самолет, многоквартирный дом, перелет, панелька, квартал, полет на самолете
Горожане пытаются найти злоумышленника, который выбрасывает мусор из окон многоэтажки Фото:

Жильцы ЖК «Звездный городок» в Тюмени собираются по отпечаткам найти хулигана, который выбросил из окна многоэтажки тяжелый пакет со стеклянными бутылками на прохожих. Этот инцидент они обсудили в чате жильцов «ГП-10 Звездный городок» в мессенджере Viber.

«Сантиметрах в 20 от меня упал пакет с мусором! Полный пакет, еще и с бутылками! Вы человека могли убить! Если кто это сделал, прочитает — знай, мразь, тебе 10 пакетов таких на твою тупую голову свалится», — эмоционально высказалась потерпевшая.

В ответ жильцы этого же дома посоветовали девушке обратиться в полицию и попробовать найти злоумышленника по следам, оставленным на пакете с мусором. «Вы позвоните в полицию. Я знаю случай такой же, полиция реально нашла по отпечаткам людей, кто выкинул пакет», — рассказывает еще одна жительница дома.

По словам жильцов, такой случай не единичный. «По всей видимости, это одни и те же. С первого подъезда постоянно мусор из окна выкидывают. Найти бы и рожу набить придуркам», — отреагировала соседка потерпевшей.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в данном случае нет состава преступления. «Нет никаких последствий. Участковый в лучшем случае проведет профилактическую беседу, если установит, кто выкинул пакет. Нужно проводить беседу с жильцами, с председателем дома. В каждом доме есть старший дома, задача которого работать с жильцами, в том числе и представлять интересы управляющей компании», — пояснил собеседник агентства.

URA.RU также направило запрос в управляющую компанию «Моя страна». Ответ на него ожидается.

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Жильцы ЖК «Звездный городок» в Тюмени собираются по отпечаткам найти хулигана, который выбросил из окна многоэтажки тяжелый пакет со стеклянными бутылками на прохожих. Этот инцидент они обсудили в чате жильцов «ГП-10 Звездный городок» в мессенджере Viber. «Сантиметрах в 20 от меня упал пакет с мусором! Полный пакет, еще и с бутылками! Вы человека могли убить! Если кто это сделал, прочитает — знай, мразь, тебе 10 пакетов таких на твою тупую голову свалится», — эмоционально высказалась потерпевшая. В ответ жильцы этого же дома посоветовали девушке обратиться в полицию и попробовать найти злоумышленника по следам, оставленным на пакете с мусором. «Вы позвоните в полицию. Я знаю случай такой же, полиция реально нашла по отпечаткам людей, кто выкинул пакет», — рассказывает еще одна жительница дома. По словам жильцов, такой случай не единичный. «По всей видимости, это одни и те же. С первого подъезда постоянно мусор из окна выкидывают. Найти бы и рожу набить придуркам», — отреагировала соседка потерпевшей. Источник в правоохранительных органах сообщил, что в данном случае нет состава преступления. «Нет никаких последствий. Участковый в лучшем случае проведет профилактическую беседу, если установит, кто выкинул пакет. Нужно проводить беседу с жильцами, с председателем дома. В каждом доме есть старший дома, задача которого работать с жильцами, в том числе и представлять интересы управляющей компании», — пояснил собеседник агентства. URA.RU также направило запрос в управляющую компанию «Моя страна». Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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