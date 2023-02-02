В тюменских супермаркетах ожидают взлета цен на мясную продукцию

По мнению ритейлеров, цена может вырасти на 20% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменские ритейлеры ждут небывалого роста цен на охлажденное мясо, фарш и куриные полуфабрикаты. Об этом в беседе с URA.RU на правах анонимности рассказал работник крупной федеральной торговой сети, работающей в Тюменской области.

«Нам анонсировали, что мясо свежее, некоторые мясные продукты почти на 20% могут в цене вырасти. Новые ценники пока не готовим. Но морально сказали готовиться к недовольству покупателей, оно обязательно будет», — сообщил источник. По его словам, повышение цен на разные группы товаров началось еще в середине января, когда в большинстве супермаркетов закончились новогодние акции. Первыми подорожали фрукты и овощи, а после мяса цены обещают поднять на молочную продукцию и крупы.

«Прогнозов никто не делает, но вероятнее всего в этом году почти не поднимут цены на социальные группы товаров. И мы сохраним доступность товаров собственных брендов — по сравнению с аналогами других производителей», — добавил источник.

Ранее URA.RU рассказало, что тюменцы недовольны новыми ценниками в супермаркетах. Особенно горожан возмутил рост цен на фрукты, овощи и детское питание.